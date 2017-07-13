Спецпоказ фильма об Огюсте Родене пройдет в летнем кинотеатре «КАРО Музеон»

Москва, , 12:00 — REGNUM 14 июля в кинотеатре «КАРО Музеон» состоится показ документального фильма РОДЕН: DIVINO#INFERNO (12+), приуроченный к 25-летию парка искусств «Музеон».

Как сообщили РЕ организаторы показа, фильм рассказывает захватывающую историю создания знаменитой скульптуры Огюста Родена «Врата ада». Художник, фотограф и режиссер Бруно Авейллан рисует увлекательный портрет непревзойденного мастера, который, очевидно, был первым модернистом и, несомненно, — тем, кто вдохнул в скульптуру жизнь.

Автор таких шедевров как «Поцелуй» и «Мыслитель», Роден долгое время оставался противоречивой фигурой, «бунтарём», шокировавшим консервативное общество своим подходом к искусству. Но в последние годы жизни к нему пришёл оглушительный успех — скульптор был повсеместно признан величайшим мастером со времён Микеланджело.

«Врата ада» — художественный триумф Огюста Родена. Однако одно из крупнейших творений Родена в итоге осталось незавершённым. Работа, которая на протяжении многих лет была его раем и адом…

Показ пройдет в рамках фестиваля фильмов об искусстве PERFORM, программа которого посвящена развитию европейского модернизма. Подробнее на сайте https://karofilm.ru/art/film/2417

Кинотеатр «КАРО Музеон» вмещает до 350 зрителей, которые могут расположиться на стационарных лавочках под большим навесом и мягких пуфах под открытым небом. Расписание и билеты.

Адрес кинотеатра: Крымский Вал, 2, парк искусств «Музеон».