Харрисон Форд празднует 75-летний юбилей

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Американскому киноактеру Харрисону Форду сегодня, 13 июля исполнилось 75 лет, он родился в 1942 году.

В начале своей карьеры актер долгое время снимался в сериалах и ему доставались мелкие роли. Первый полнометражный фильм, в котором Форду удалось поучаствовать, назывался «Смертельный жар на карусели».

Его долго преследовали неудачи и он даже на время отказался от профессии актера и стал плотником. С режиссером Джорджем Лукасом актер встретился в 1973 году, тот предложил ему сняться в картине «Американское граффити».

Звездный час Форда настал, когда он получил от Лукаса возможность сыграть роль Хана Соло в «Звездных войнах», этот образ настолько подошел ему, что с тех пор этот персонаж прочно ассоциируется у поклонников с внешностью актера.

Он в конце XX века он был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, второй его звездной ролью является известный кинематографический авантюрист Индиана Джонс.

Известно, что до начала съемок фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» Форду удалось заключить весьма выгодное соглашение, согласно которому вся прибыль от фильма будет разделена между ним, Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом.