Министерство культуры профинансирует детский кинематограф

Москва, , 09:13 — REGNUM Министерство культуры РФ намерено выделить средства на создание 58 российских фильмов, в их число входит восемь картин для детей, об этом 13 июля сообщил портал «Экономика сегодня».

Издание пишет, что всего было подано 120 заявок, сколько именно денег будет выделено на все кинопроекты и сколько каждый получит в отдельности — информация пока не разглашается.

В список ведомства попали следующие детские фильмы: «Сестренка» (Александр Галибин), «Ералаш» (Бориса Грачевский), «Братство бессмертных» (Геннадия Хазанов),"Домовой» (Александр Невский), «Эбигейл» (Аркадий Волгинй), «Петька» (Вячеслав Лагунов, «Робо» (Сарик Андреасян) и «Зимняя поездка к деду» (Евгения Герасимов).

Кроме этих восьми детских кинопроектов и 50 других картин есть еще семь фильмов, которые могут получить субсидии, они включены в резерв. Деньги будут выделены на них в случае получения дополнительного финансирования.

Кроме проектов состоявшихся режиссеров в списке есть и 12 дебютных проектов, в их числе: «Юморист» (Михаил Идов), «Ночной Прилив» (Исмаил Сафарали) и «Битва» (Аннар Абасов, производством фильма будет заниматься студия «Рок», генеральным директором которой является Алексей Учитель).