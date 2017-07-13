«Опера – всем» наперекор петербургской погоде — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM 12 июля в Санкт-Петербурге открылся VI Международный фестиваль «Опера — всем». На Соборной площади Петропавловской крепости была представлена опера Михаила Глинки «Руслан и Людмила».

Суровая питерская погода едва не стала угрозой для срыва открытия фестиваля. Организаторы опасались, что музыкальные инструменты могут промокнуть. Из-за этого начало оперы все время переносилось на неопределенное время. Некоторые из зрителей с возмущением покидали Соборную площадь. До последнего момента не было известно, состоится ли концерт. Но все же погода соблаговолила, и опера началсь, пусть и с задержкой более часа.

Открыл фестиваль первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко:

«Наверное, только в нашем городе можно собраться в одном месте в предвкушении действительно уникального события и воплотить в жизнь идею всех, чтобы закончился дождь, чтобы сила единения разогнала тучи, и мы наконец прикоснулись к прекрасному».

На сцене выступил симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело. Художественный руководитель сводного хора — Юлия Хуторецкая.

«Классическая музыка до сих пор занимает высокое место, — делится Фабио Мастранджело. — И тот факт, что, несмотря на такие условия, здесь собрались тысячи людей, доказывает, что люди любят классику, оперу и симфонические оркестры. Мы думали, что по такой погоде вообще никто не захочет прийти. В этом году у нас нововведение — новая площадка, которую мы ни разу не использовали. Это улица Зодчего Росси, где состоится опера «Риголетто» 15 июля. Надеемся, что погода к тому времени наладится. Сейчас вы видите, что у нас есть крыша на сцене, но по бокам ничего нет, еще и ветер как дополнительный фактор. Инструменты могут сильно промокнуть, а это очень нежелательно».

Сюжет оперы отчасти переносит действие в современность: археологи находят клад с различными сокровищами времен Киевской Руси. Незаметно для себя герои перевоплощаются в Руслана, Людмилу, Светозара и других персонажей известной истории.

«Народу полная площадь. С юмором относимся к погоде. Как еще, ругаться что ли? — говорит Денис Седов, исполнитель роли Руслана. — Если бы мы были родом откуда-то из Сицилии или Африки, может быть, это нас отвлекало бы. Но как поет Розенбаум: «Нам нужна эта сырость…» Вот все и пользуемся. Всем нужна эта сырость. Для голоса это даже хорошо, главное, чтобы не сухо было. Я рад, что пришло столько людей. Я наш народ знаю. Если он голодный до оперы и вход свободный, то это очень важно для всех, кто не может позволить себе купить билет в театр. Даже по такой погоде столпотворение случается, и это замечательно. Поэтому и мы будем делать все, чтобы этим людям было приятно, чего бы нам это ни стоило».

По словам организаторов, на открытие фестиваля пришло около трех тысяч человек. Кажется, зрители были готовы к любому повороту событий, так как практически все оставались на своих местах, несмотря на возобновившийся дождь и понижение температуры. Музыканты тоже старались не обращать внимания на погоду, однако зонты над инструментами все же открывались один за другим.

«Такая погода стала уже нашей доброй традицией, — рассказывает Анна Денисова, солистка Мариинского театра, исполнительница роли Людмилы. — Зритель стойкий, закаленный. Многие приходят сразу в дождевиках, куртках, с термосами. Они сидят до последнего. Конечно, инструменты боятся плохой погоды. Но если вспомнить прошлые годы, во время дождя зрители сами подбегали к оркестру и держали зонтики. Ситуации разные бывают, мы уже привыкли. Надо — мы выйдем и сделаем. Под такую прекрасную музыку, тем более сказка… Это большое удовольствие».

В программу фестиваля также войдет «Риголетто» Джузеппе Верди (15 июля, улица Зодчего Росси), «Вольный стрелок» Карла Вебера (19 июля, ЦПКиО им. С.М. Кирова) и «Кармен» Жоржа Бизе (22 июля, Царское село, Парадный плац Екатерининского дворца).

Впервые фестиваль «Опера — всем» прошел в Санкт-Петербурге в 2012 году и представил публике шедевры русской классики. По приблизительным подсчетам организаторов, за предыдущие пять лет мероприятие посетили более 100 тысяч человек.

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