В Киеве похоронили известную актрису театра и кино Ирину Бунину

Киев, , 08:18 — REGNUM Известная советская и украинская актриса Ирина Бунина была похоронена в Киеве, 12 июля об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Олег Вергелис.

Скончалась она 9 июля 2017 года, Вергелись сообщил, что перед этим она долго и тяжело болела, ей делали сложные операции.

Ирина Алексеевна родилась 17 августа в российском городе Магнитогорск. Высшее театральное образование она получила в 1961 году.

В течение пяти последующих лет она играла в театре им. Вахтангова. На Украину актриса переехала в 1966 году и устроилась на работу в Киевский нацинальный драматический театр им. Леси Украинки.

Российскому и советскому зрителю Бунина известна по своим ролям в фильмах: «Вечный зов», «Возвращение Мухтара», «Африканыч», «артист из Кохановки», «Мои дорогие» и другим.

В 1974 году Ирине Буниной было присвоено звание Заслуженной артистки Украинской ССР, а в 1992 году — звание Народной артистки Украины.