Четверг, 13 Июля 2017 года
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Ушел из жизни актер «Глухаря» Сергей Бездушный

Культура

Причиной смерти стала длительная тяжелая болезнь

Москва, 13 июля 2017, 07:38 — REGNUM  Известный российский актер Сергей Бездушный скончался в возрасте 53 года, причиной смерти послужила тяжелая болезнь, об этом 13 июля пишут «Известия».

В 2013 году Бездушный получил травму головы, образовалось внутричерепное кровоизлияние, которое стало причиной появления доброкачественной опухоли.

Актер известен широкому российскому зрителю по таким сериалам как «Глухарь», «Ранетки», исторической драме «Жуков» и спортивному фильму «Триумф».

Бездушный родился 5 сентября 1963 года, высшее театральное образование он получил в ВТУ им. Щепкина, окончив курс Коршунова В.И.

Всего актер снялся в 11 фильмах, он также играл в спектаклях Театра на Таганке и МХАТ им. Горького.

В первом фильме он снялся в 1991 году, это была картина «Кремлевские тайны XVI века». Вторым его фильмом стал «Гроза над Русью».

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