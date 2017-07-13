Ушел из жизни актер «Глухаря» Сергей Бездушный

Москва, 13 июля 2017, 07:38 — REGNUM Известный российский актер Сергей Бездушный скончался в возрасте 53 года, причиной смерти послужила тяжелая болезнь, об этом 13 июля пишут «Известия».
В 2013 году Бездушный получил травму головы, образовалось внутричерепное кровоизлияние, которое стало причиной появления доброкачественной опухоли.
Актер известен широкому российскому зрителю по таким сериалам как «Глухарь», «Ранетки», исторической драме «Жуков» и спортивному фильму «Триумф».
Бездушный родился 5 сентября 1963 года, высшее театральное образование он получил в ВТУ им. Щепкина, окончив курс Коршунова В.И.
Всего актер снялся в 11 фильмах, он также играл в спектаклях Театра на Таганке и МХАТ им. Горького.
В первом фильме он снялся в 1991 году, это была картина «Кремлевские тайны XVI века». Вторым его фильмом стал «Гроза над Русью».