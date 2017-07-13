Умерла советская эстрадная певица Тамара Миансарова

Москва, , 01:40 — REGNUM Советская и российская эстрадная певица, народная артистка России Тамара Миансарова умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщил супруг певицы Марк Фельдман, передаёт телеканал RT.

Как сообщается, неделю назад Тамара Миансарова была госпитализирована в Первую градскую больницу в Москве с воспалением лёгких.

Известно, что в последние годы жизни певица была прикована к постели после перенесённой операции на шейке бедра.

Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории имени П.И. Чайковского по классу фортепиано работала концертмейстером и консультантом по вокалу в ГИТИСе, а затем начала выступать на эстраде с сольными концертными номерами.

Известность артистке принесло исполнение таких песен, как «Чёрный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Летка-енка», «Рыжик», «Аленький цветочек» и других.