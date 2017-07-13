Министерство культуры объявило фильмы достойные господдержки

Москва, 12 июля 2017, 23:40 — REGNUM Министерство культуры Российской Федерации обнародовало списки кинопроектов, которые получат финансовую поддержку государства. Из 120 заявок, представленных на питчинге 20 и 21 июня, было отобрано 58 кинопроектов.Среди картин, производство которых поддержит Минкульт, 39 авторских и экспериментальных лент, 12 фильмов режиссеров-дебютантов и 8 фильмов для детей. Кроме того, был выделен ряд фильмов, попавших в резерв. Они будут профинансированы в том случае, если Министерство культуры выделит дополнительные средства на поддержку отечественного кинематографа.
В список одобренных игровых авторских и экспериментальных фильмов попали:
- «Грех» Андрея Кончаловского
- «Элефант» Антона Красовского
- «Фея Анны Меликян
- «Подбросы» Ивана Твердовского
- «Неадекватные люди 2» Романа Каримова
- «Воскресенье» Сергея Проскурина
- «Крик тишины» Алексея Карелина
- «Аманат» Антона Сиверса
- «Жанры-2» Алексея Шабарова
- «Дядя Саша» Александра Гордона
- «Высота 220» Леонида Пляскина
- «Танец с саблями» Юсупа Разыкова
- «На Париж» Ираклия Квирикадзе
- «Архипелаг» Максима Демченко
- «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского
- «Балканский рубеж» Андрея Волгина
- «Страх высоты» Владимира Мирзоева
- «Пальмира» Ивана Болотникова
- «Мысленный волк» Валерии Гай Германики
- «Сторож» Юрия Быкова
- «Выше неба» Оксаны Карас
- «Крымские каникулы» Леонида Марголина
- «Кроличья лапа» Наны Джорджадзе
- «Ревность» Нигины Сайфуллаевой
- «Жизнь после жизни» Дмитрия Астрахана
- «На луне» Максима Фадеева
- «Три в одном» Руслана Паушу
- «Клятва» Владимира Котта
- «Вниз» Марюса Бальчюнаса
- «Футбол — это жизнь» Алексея Луканева
- «Папы» Артура Винденмеера
- «Неведомое» Александра Богуславского
- «У моря» Олега Лукичёва
- «Идентификация» Вячеслава Лисневского
- «Сердце мира» Нины Мещаниновой
- «Начала. Легенда о Самбо» Дмитрия Киселева
- «Учености плоды» Игоря Угольникова
- «Кадиш» Константина Малкина-Фама
- «Гранд канкан» Михаила Косырева-Нестерова
Читайте также: Минкульту представили проекты фильмов Кончаловского, Гордона, Твердовского
Среди проектов фильмов режиссеров-дебютантов, получивших субсидии:
- «Битва» А. Аббасова
- «Ночной прилив» С. Тамерлана Оглы
- «Папа» К. Соколова
- «Абрикосовый рай» П. Олевского
- «Бык» Б. Аколова
- «Волшебник» М. Морскова
- «Юморист» М. Зильбермана
- «Рейтинг» А. Чернова
- «Предок» М. Зыкова
- «Выйти из группы» М. Тумова
- «Она» М. Аграновича
- «Родовая схватка» И. Глазычева
Фильмы для детей, получившие финансовую поддержку Министерства культуры:
- «Сестрёнка» Александра Галибина
- «Ералаш» Бориса Грачевского
- «Братство бессмертных» Геннадия Хазанова
- «Зимняя поездка к деду» Евгения Герасимова
- «Домовой» Александра Невского
- «Эбигейл» Аркадия Волгина
- «Петька» Вячеслава Лагунова
- «Робо» Сарика Андреасяна
Работа над реализацией многих проектов уже ведется. Режиссеры планируют завершить съемки летом-зимой 2018 года.
В презентациях кинопроектов участвовали режиссёры, сценаристы, продюсеры и предполагаемые актёры будущих фильмов. В течение двух дней Экспертные советы Минкультуры Российской Федерации рассмотрели 120 картин и выделили среди них проекты, достойные государственного финансирования.
Читайте ранее в этом сюжете: Режиссеры-дебютанты рассказали Минкульту о волнующих их темах и сюжетах