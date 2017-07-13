Министерство культуры объявило фильмы достойные господдержки

Москва, , 23:40 — REGNUM Министерство культуры Российской Федерации обнародовало списки кинопроектов, которые получат финансовую поддержку государства. Из 120 заявок, представленных на питчинге 20 и 21 июня, было отобрано 58 кинопроектов.

Среди картин, производство которых поддержит Минкульт, 39 авторских и экспериментальных лент, 12 фильмов режиссеров-дебютантов и 8 фильмов для детей. Кроме того, был выделен ряд фильмов, попавших в резерв. Они будут профинансированы в том случае, если Министерство культуры выделит дополнительные средства на поддержку отечественного кинематографа.

В список одобренных игровых авторских и экспериментальных фильмов попали:

«Грех» Андрея Кончаловского

«Элефант» Антона Красовского

«Фея Анны Меликян

«Подбросы» Ивана Твердовского

«Неадекватные люди 2» Романа Каримова

«Воскресенье» Сергея Проскурина

«Крик тишины» Алексея Карелина

«Аманат» Антона Сиверса

«Жанры-2» Алексея Шабарова

«Дядя Саша» Александра Гордона

«Высота 220» Леонида Пляскина

«Танец с саблями» Юсупа Разыкова

«На Париж» Ираклия Квирикадзе

«Архипелаг» Максима Демченко

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского

«Балканский рубеж» Андрея Волгина

«Страх высоты» Владимира Мирзоева

«Пальмира» Ивана Болотникова

«Мысленный волк» Валерии Гай Германики

«Сторож» Юрия Быкова

«Выше неба» Оксаны Карас

«Крымские каникулы» Леонида Марголина

«Кроличья лапа» Наны Джорджадзе

«Ревность» Нигины Сайфуллаевой

«Жизнь после жизни» Дмитрия Астрахана

«На луне» Максима Фадеева

«Три в одном» Руслана Паушу

«Клятва» Владимира Котта

«Вниз» Марюса Бальчюнаса

«Футбол — это жизнь» Алексея Луканева

«Папы» Артура Винденмеера

«Неведомое» Александра Богуславского

«У моря» Олега Лукичёва

«Идентификация» Вячеслава Лисневского

«Сердце мира» Нины Мещаниновой

«Начала. Легенда о Самбо» Дмитрия Киселева

«Учености плоды» Игоря Угольникова

«Кадиш» Константина Малкина-Фама

«Гранд канкан» Михаила Косырева-Нестерова

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Среди проектов фильмов режиссеров-дебютантов, получивших субсидии:

«Битва» А. Аббасова

«Ночной прилив» С. Тамерлана Оглы

«Папа» К. Соколова

«Абрикосовый рай» П. Олевского

«Бык» Б. Аколова

«Волшебник» М. Морскова

«Юморист» М. Зильбермана

«Рейтинг» А. Чернова

«Предок» М. Зыкова

«Выйти из группы» М. Тумова

«Она» М. Аграновича

«Родовая схватка» И. Глазычева

Фильмы для детей, получившие финансовую поддержку Министерства культуры:

«Сестрёнка» Александра Галибина

«Ералаш» Бориса Грачевского

«Братство бессмертных» Геннадия Хазанова

«Зимняя поездка к деду» Евгения Герасимова

«Домовой» Александра Невского

«Эбигейл» Аркадия Волгина

«Петька» Вячеслава Лагунова

«Робо» Сарика Андреасяна

Работа над реализацией многих проектов уже ведется. Режиссеры планируют завершить съемки летом-зимой 2018 года.

В презентациях кинопроектов участвовали режиссёры, сценаристы, продюсеры и предполагаемые актёры будущих фильмов. В течение двух дней Экспертные советы Минкультуры Российской Федерации рассмотрели 120 картин и выделили среди них проекты, достойные государственного финансирования.

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