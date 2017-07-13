Четверг, 13 Июля 2017 года
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Министерство культуры объявило фильмы достойные господдержки

Культура

Стал известен список кинопроектов, которые получат государственное финансирование

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Министерство культуры объявило фильмы достойные господдержки
Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». Реж. Фёдор Хитрук. 1968. СССР
Съёмочный процесс

Москва, 12 июля 2017, 23:40 — REGNUM  Министерство культуры Российской Федерации обнародовало списки кинопроектов, которые получат финансовую поддержку государства. Из 120 заявок, представленных на питчинге 20 и 21 июня, было отобрано 58 кинопроектов.

Среди картин, производство которых поддержит Минкульт, 39 авторских и экспериментальных лент, 12 фильмов режиссеров-дебютантов и 8 фильмов для детей. Кроме того, был выделен ряд фильмов, попавших в резерв. Они будут профинансированы в том случае, если Министерство культуры выделит дополнительные средства на поддержку отечественного кинематографа.

В список одобренных игровых авторских и экспериментальных фильмов попали:

  • «Грех» Андрея Кончаловского
  • «Элефант» Антона Красовского
  • «Фея Анны Меликян
  • «Подбросы» Ивана Твердовского
  • «Неадекватные люди 2» Романа Каримова
  • «Воскресенье» Сергея Проскурина
  • «Крик тишины» Алексея Карелина
  • «Аманат» Антона Сиверса
  • «Жанры-2» Алексея Шабарова
  • «Дядя Саша» Александра Гордона
  • «Высота 220» Леонида Пляскина
  • «Танец с саблями» Юсупа Разыкова
  • «На Париж» Ираклия Квирикадзе
  • «Архипелаг» Максима Демченко
  • «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского
  • «Балканский рубеж» Андрея Волгина
  • «Страх высоты» Владимира Мирзоева
  • «Пальмира» Ивана Болотникова
  • «Мысленный волк» Валерии Гай Германики
  • «Сторож» Юрия Быкова
  • «Выше неба» Оксаны Карас
  • «Крымские каникулы» Леонида Марголина
  • «Кроличья лапа» Наны Джорджадзе
  • «Ревность» Нигины Сайфуллаевой
  • «Жизнь после жизни» Дмитрия Астрахана
  • «На луне» Максима Фадеева
  • «Три в одном» Руслана Паушу
  • «Клятва» Владимира Котта
  • «Вниз» Марюса Бальчюнаса
  • «Футбол — это жизнь» Алексея Луканева
  • «Папы» Артура Винденмеера
  • «Неведомое» Александра Богуславского
  • «У моря» Олега Лукичёва
  • «Идентификация» Вячеслава Лисневского
  • «Сердце мира» Нины Мещаниновой
  • «Начала. Легенда о Самбо» Дмитрия Киселева
  • «Учености плоды» Игоря Угольникова
  • «Кадиш» Константина Малкина-Фама
  • «Гранд канкан» Михаила Косырева-Нестерова

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Снимается кино
Снимается кино

Среди проектов фильмов режиссеров-дебютантов, получивших субсидии:

  • «Битва» А. Аббасова
  • «Ночной прилив» С. Тамерлана Оглы
  • «Папа» К. Соколова
  • «Абрикосовый рай» П. Олевского
  • «Бык» Б. Аколова
  • «Волшебник» М. Морскова
  • «Юморист» М. Зильбермана
  • «Рейтинг» А. Чернова
  • «Предок» М. Зыкова
  • «Выйти из группы» М. Тумова
  • «Она» М. Аграновича
  • «Родовая схватка» И. Глазычева
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Борис Грачевский
Иллюстрация: Eralash.ru
Борис Грачевский

Фильмы для детей, получившие финансовую поддержку Министерства культуры:

  • «Сестрёнка» Александра Галибина
  • «Ералаш» Бориса Грачевского
  • «Братство бессмертных» Геннадия Хазанова
  • «Зимняя поездка к деду» Евгения Герасимова
  • «Домовой» Александра Невского
  • «Эбигейл» Аркадия Волгина
  • «Петька» Вячеслава Лагунова
  • «Робо» Сарика Андреасяна

Работа над реализацией многих проектов уже ведется. Режиссеры планируют завершить съемки летом-зимой 2018 года.

В презентациях кинопроектов участвовали режиссёры, сценаристы, продюсеры и предполагаемые актёры будущих фильмов. В течение двух дней Экспертные советы Минкультуры Российской Федерации рассмотрели 120 картин и выделили среди них проекты, достойные государственного финансирования.

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