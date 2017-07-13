Смогли ли авторы «Сказа о Петре и Февронии» связать Православие и Голливуд

Москва, , 06:05 — REGNUM Премьера мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» оказалось громкой. Во-первых, об этом фильме, на создание которого ушло 7 лет, много говорили. Во-вторых, на премьерном показе красная дорожка была буквально переполнена: звезды, чиновники, бизнесмены, даже Светлана Медведева и Наина Ельцина посетили этот показ. Завышенные ожидания чреваты разочарованием; оправдались ли они на этот раз, пишет редактор ИА REGNUM Людмила Лис.

Историческая основа фильма — жизнь Муромских князей Петра и Февронии, в которой были все слагаемые сказки: и захвативший в княжестве власть злодей, и отважный князь, побеждающий змея, и тяжелая болезнь, постигшая его, и его излечение юной целительницей, потребовавшей за свою помощь не денег, а венчания с князем. Сказочная канва этой истории, тем не менее, только кажется таковой, потому что история Петра и Февронии — действительно имела место.

Мультфильм о них сильно отличается от их жизнеописания. Петр далеко не уединенный молитвенник, он избалован и самонадеян; Февронья скорее не мудра, а остроязычна (как повелось в современных мультиках а-ля рюсс); многие важные повороты их судеб поданы совсем иначе, теряя в загадочности и драматичности; Бог в ключевом моменте истории и вовсе вычеркивается из повествования. Что же касается древнерусского колорита, он попросту отсутствует, не давая зрителю картины XIII века. Все это вкупе с постоянной подменой понятий привело к тому, что Православия в этом мульте оказалось мало, а Голливуда — значительно больше, причем Голливуда именно в его штампах.

Подробнее о фильме читайте здесь: Сказка вместо были

Читайте также другие статьи Людмилы Лис, посвященные современной культуре.