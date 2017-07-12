Умер известный южноафриканский джазмен Рэй Фири

Мбомбела, ЮАР, , 15:48 — REGNUM Рак легких стал причиной кончины 12 июля южноафриканского музыканта — джазмена Рэя Фири, передает ВВС.

Фири умер в возрасте 70 лет. Кончина наступила рано утром 12 июля.

«Представитель семьи [Фири] Пол Нканьяне сообщил, что музыкант умер в клинике в северо-восточном городе Нелспрут в окружении друзей и родственников», — говорится в сообщении.

Уточняется, что две недели назад Фири госпитализировали. Два месяца он боролся с раком. Когда стал известен диагноз, его друг обратился к людям, чтобы они помогли собрать деньги на лечение.

В начале июля в интервью газете The Sowetan Фири попросил:

«Позвольте мне страдать [в мире с моей] болью, в одиночку, сохраняя достоинство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля в возрасте 55 лет скончался российский поэт и музыкант, автор текстов песен группы «Секрет» Дмитрий Рубин.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер автор песен «Привет» и «Алиса» группы «Секрет»