Голограмма Уитни Хьюстон стала причиной судебного иска

Лос-Анджелес, США, , 15:28 — REGNUM Компания-разработчик технологии голограмных изображений Hologram USA подала в суд на наследников певицы Уитни Хьюстон, обвинив их в нарушении договора, об этом 11 июля сообщило издание Variety.

В 2015 году наследники певицы заявили, что она вернется в наш мир в виде голографического шоу. Создатели этого шоу должны были впоследствии гастролировать с ним по стране. Это казалось свежей идей, которая могла принести неплохой доход наследникам. Голограмма могла быть продемонстрирована в 2016 году на шоу NBC «Голос».

Однако в последний момент наследники заявили, что технология не готова к демонстрации в прайм-тайм. Сейчас компания Hologram USA решила подать на них в суд. Представители компании считают, что наследники не имели право расторгать лицензионное соглашение.

В иске говорится о том, что 9 декабря 2016 года представитель наследников — адвокат Мартин Сингер направил в компанию письмо, в котором утверждалось, что Hologram USA нарушила лицензионное соглашение, предоставив голографическое изображение плохого качества.

Также наследники певицы обвинили компанию в том, что она допустила утечку видео демонстрации работы технологии, после чего оно попало в эфир телеканала TMZ. Hologram USA сообщает, что её представители и юристы неоднократно предлагали разрешить возникшее взаимонепонимание. Однако наследники Хьюстон никак не реагировали на эти сообщения.

Компания просит суд вынести решение о том, что компания не нарушала условия соглашения и оно не было выполнено из-за неправомерно отказа наследников.

Напомним, американская певица Уитни Хьюстон ушла из жизни 11 февраля 2012 года. Проведенное расследование показало, что она утонула в ванной, причинами утопления стало обострение болезни сердца на фоне употребления кокаина.