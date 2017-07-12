Культурный слой — по боку: В Воронеже решили наплевать на скифское наследие

Воронеж, , 15:05 — REGNUM В Воронеже в ходе реконструкции Советской площади разгорелся первый скандал. При проведении культурно-исторической экспертизы появились предположения, что на месте могли жить люди еще в I тыс. до н.э., то есть во времена, относящиеся к скифо-сарматской эпохе. Несмотря на это, работы на площади были начаты без проведения археологических раскопок. Сейчас члены воронежского Всероссийского Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) пытаются не допустить разрушения культурного слоя, рассказал корреспонденту ИА REGNUM член организации Александр Никитин. Обращения направлены в различные инстанции.

Историко-культурную экспертизу проводила государственный эксперт Татьяна Сарапулкина. Согласно акту (есть в распоряжении ИА REGNUM ), археологическая разведка были проведена в июне 2017 года. Был заложен археологический шурф, в нем эксперты нашли части керамических гончарных предметов, фарфоровой посуды, фаянсовых изделий и т.д.

«Найденные археологические предметы датируются концом XVIII — началом XX вв. Также выявленный фрагмент стенки лепного сосуда позволяет предположить наличие на данной территории поселения и более раннего времени (I тыс. до н.э.)», — говорится в документе.

Эксперт рекомендовала провести на участке археологические наблюдения и предусмотреть мероприятия по сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Однако, как сообщают активисты, землеройные работы начались без проведения археологических работ, что может повредить культурный слой. Сейчас общественники направили обращение в Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Кроме того, члены ВООПИиК попросили мэрию способствовать в остановке работ, а прокуратуру города — дать правовую оценку ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции Советской площади был представлен на последнем форуме «Зодчество VRN» в начале июня. Он предусматривает разделение площади на функциональные зоны, озеленение территории — в том числе, высадку яблоневого сада. Проект предусматривает также сужение проезжей части рядом с площадью и расширение тротуара, устройство велосипедной дорожки.

В середине июня было принято решение о демонтаже памятника поэту Алексею Кольцову, который находился на площади. Монумент планируется перенести на Кольцовский бульвар, также в центральной части города.

Между тем, депутаты Воронежской областной думы предлагают своим коллегам из Госдумы внести поправки в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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В закон предлагается внести сразу несколько поправок. Первая касается порядка исключения памятников регионального значения из реестра. Сейчас исключение объекта культурного наследия производится только на основании акта правительства РФ. Депутаты же предлагают понизить уровень принятия таких решений до регионального, оставив контроль со стороны Минкультуры, но только в виде согласования процедуры.

Второе предложения заключается в запрете строить здания на участках, где стояли памятники, выведенные из реестра.

Эксперты выступают против принятия закона, считая, что в случае его принятия региональные памятники массово начнут покидать реестр.

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