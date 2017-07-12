В фильме Клинта Иствуда про терроризм снимутся реальные люди

Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Клинт Иствуд, решивший снять фильм о реальных событиях, произошедших в 2015 году в поезде, направлявшемся из Амстердама в Париж, решил, что актерами будут реальные участники событий, об этом 12 июля сообщил портал Сinema Blend.

Таким образом, военнослужащие США Энтони Сэдлер, Алек Скарлатос и Спенсер Стоун, нейтрализовавшие в 2015 году террориста в поезде, сыграют сами себя.

Сообщается, что режиссер принял такое решение после долгих попыток подбора актеров. Хотя у Сэдлера, Скарлатоса и Стоуна будут много появляться в кадре, в фильме будут не только их лица. Картина также будет рассказывать о том, как они росли и о том, как стали друзьями.

Пол-Микель Уильямс, Макс Ивутин, Брайс Гейзар, Коул Эйченбергер и Уильям Дженнингс сыграют их в детстве. Также в фильме снимутся Дженна Фишер, Джуди Грир и Рэй Корасани.

Напомним, в августе 2015 года Аюб аль-Каззани, приехавший в Нидерланды из Марокко, сел в поезд, следовавший из Амстердама в Париж, имея при себе АК-47 и нож.

В какой-то момент террорист решил открыть стрельбу, после чего сразу был нейтрализован тремя военнослужащими США, по чистой случайности оказавшимися в том же поезде.

Впоследствии Сэдлер, Скарлатос и Стоун при помощи писателя Джеффри Штерна написали книгу под названием «Поезд в 15:17 в Париж: Подлинная история о террористе, поезде и трех американских героях».