Тарантино снимет фильм про реальное массовое убийство

Лос-Анджелес, США, , 13:39 — REGNUM Квентин Тарантино снимет фильм, в основу которого лягут исторические события, связанные с громким массовым убийством, совершенным последователями Чарльза Мэнсона в Лос-Анджелесе, об этом 11 июля сообщило издание Variety.

Речь идет о преступлении, которое совершила секта Чарльза Мэнсона 8 августа 1969 года в Лос-Анджелесе. Мэнсон был безработным художником и неудавшимся музыкантом, сектанты называли себя «Семьей», жили на ранчо под названием «Спэн», где устраивали оргии и сектантские мессы. В какой-то момент они решили пойти на подобное преступление.

Мэнсон сказал членам своей секты напасть на один из домов Лос-Анджелеса. Они убили всех кто был там, включая актрису Шэрон Тейт, жену Романа Полански, которая была на девятом месяце беременности.

На данный момент нет информации о том, будет ли фильм чистым историческим пересказом или же данное преступление будет использовано как фон для каких-то других историй.

Источники издания, знакомые с ситуацией, утверждают, что пока не проводилось кастинга и никто не читал сценарий. Ожидается, что Тарантино будет ориентироваться на актеров А-листа.

Последний фильм Квентин Тарантино выпустил в 2015 году, это была картина «Омерзительная восьмерка» (The Hateful Eight). При бюджете в $ 44 млн фильм собрал в США около $ 54,1 млн, а в мире — около $ 155 млн.