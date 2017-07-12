С улиц Казани откроют «Окно в Париж»

Казань, , 12:52 — REGNUM Фестиваль моды, дизайна и уличного перфоманса «Окно в Париж» пройдёт в Казани с 28 по 29 июля 2017 года в Лядском саду. На эти дни запланировано временное ограничение по трём участкам городских дорог, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление исполкома Казани.

Ограничение движения транспорта с 9:00 часов 28 июля и до 6:00 часов 30 июля распространяется на участки от улицы Горького до улицы Щапова, от улицы Гоголя до улицы Муштари и от улицы Горького до улицы Щапова. Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани совместно с администрациями Приволжского и Вахитовского районов на дни фестиваля должен обеспечить уборку территории сада.

Напомним, Лядской сад ведёт свою историю с XVIII века. На его месте располагалась усадьба генерал-майора Алексея Лецкого. Позднее рядом с усадьбой генералом был организован сад, где в честь открытия первого водопровода в городе установили бронзовую скульптуру девушки с кувшином. Долгие годы сад был местом прогулок высшего общества.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в саду были проведены работы по обновлению и озеленению. Общая сумма средств, выделенных на благоустройство городских зон отдыха, достигла тогда 450 млн рублей

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