Учителям Северного Кавказа придется сдать тест на знание предмета

Грозный, , 12:13 — REGNUM В системе оценки знаний учителей грядут серьезные перемены. В новом учебном году, по информации Рособрнадзора, будет введена новая модель оценки. Она будет апробирована в 13 регионах России.

Первыми регионами, которым придется столкнуться с этой системой, станут учителя Адыгеи и субъектов СКФО — Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Для подтверждения своих знаний им придется сдать тест на знание своего предмета, а также пройти экспертную оценку ведения урока. Об этом заявил глава Рособрнадзора

«Сейчас во многих регионах аттестация учителей основана на формальных требованиях. Требуется так называемое портфолио: учитель собирает подтверждения об участии в конкурсах, конференциях. Это, конечно, важно, но не самое главное. Главное — это знание предмета и методики его преподавания, и новая модель предполагает их проверку», — цитирует Кравцова «КоммерсантЪ».

В настоящее время, по словам главы ведомства, 10% учителей русского языка испытывают дефицит знаний по грамматике, а 24,2% учителей математики не могут решить уравнение (х-3)2=2|x-3|.

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Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости внедрения общенациональной системы профессионального роста учителей заявил еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству РФ разработать такую систему, которая будет способствовать непрерывному профессиональному росту педагогов.

По мнению главы государства, в настоящее время система присвоения званий и категорий, за которые предусмотрены денежные надбавки, в значительной степени потеряла свою стимулирующую роль.

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