Реставрация по-орловски: у дома-музея Лескова исчезли старинные ступени

Орел, , 10:36 — REGNUM Нешуточная дискуссия в соцсетях и на страницах СМИ развернулась вокруг реставрации дома-музея писателя Николая Лескова в Орле. Член союза дизайнеров России, активист Виктор Панков обвинил проводивших реставрацию рабочих в уничтожении подлинных ступеней у входа в дом, представители музея возразили градозащитнику — ступени не являлись подлинными, а новые порожки, которые так возмутили активиста, — еще не окончательный вариант.

Реставрацию литературных музеев в Орловской области затеяли к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева, которое отмечается в 2018 году. В число счастливчиков попал и Дом-музей другого русского писателя — Николая Лескова.

Скандал разразился 10 июля: член союза дизайнеров России, градозащитник, активист Виктор Панков опубликовал пост на своей странице в соцсети, где сообщил о сносе исторических ступеней у входа в дом-музей Лескова, призвав СМИ и общественников лично оценить итог реставрации. Тогда же на youtube появилась запись с интервью Панкова, в котором он назвал проводимые работы в доме-музее «ремонтом», «ничего общего» не имеющим с реставрацией. При этом, утверждает правозащитник, прежние ступеньки были «идеальные по пропорции, каменные, то бишь вечные, их ни разу никто не менял, они явно с прошлого века». Их исчезновение Панков назвал непоправимым уроном статусу этого памятника. Администрацию музея градозащитник обвинил в бездействии, усомнившись в том, что они не в курсе, как проводится «реставрация», и напомнив, что при реставрации максимально сохраняется подлинность объекта.

«За моей спиной виднеются новые порожки, ведущие в дом-музей Н.С. Лескова, цельновылитые из бетона взамен простоявших (век или больше) каменных — ладных, пропорциональных, эргономичных и, уж конечно, по-настоящему красивых», — написал позже Панков.

«Хочется посмотреть в лицо человеку, принявшему решение о такой реставрации музея Лескова. Кому помешали исторические ступеньки? Как же больно смотреть на борьбу орловских чиновников с историческими памятниками!» — добавил позже активист.

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Издание ИнфоОрёл приводит точку зрения представителей Орловского государственного объединённого литературного музея им. И.С. Тургенева (Дом-музей Н.С. Лескова входит в данную структуру): по заявлению анонимных музейщиков, снятые ступени «подлинными» для этого дома не являются. Более того, как выглядел вход в дом семьи Лескова — неизвестно, так как никаких фотографий или рисунков, на которых были бы видно порожки, не сохранилось. При этом те самые пропавшие ступени, свидетельствуют музейщики, были установлены в 1990-х годах — их заимствовали у одного из старинных домов, к настоящему времени уже снесенных. Решение о замене ступеней представители музея объяснили журналистам тем, что старая входная группа начала разрушаться, и их решили заменить «в процессе реставрации».

Панков возразил своим оппонентам: замена и реставрация — между собой никак не связаны, и даже если ступени не являются «подлинными» для дома-музея Лескова, они «по-настоящему ценны уже тем, что принадлежали одному из дворянских домов снесенных на ул. 7-го Ноября».

Между тем, сложившаяся ситуация для Орловской области не уникальна — попытки заменить старое на новое и назвать это реставрацией уже предпринимались, и не раз. В апреле 2016 года, в рамках «подготовки к юбилею» Орла, о котором на днях докладывал Владимиру Путину губернатор Потомский, на пешеходной центральной улице Ленина чуть было не поменяли историческую брусчатку на… плитку. После того, как против выступили возмущенные горожане, власти пошли на попятный. Но осадок остался.

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А через месяц, в мае 2016-го, в Орле «абсолютно законно» — с разрешения управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области — был снесен памятник архитектуры XIX века. Как выяснилось позже, в 2007 году здание оказалось в частных руках, а затем в частную собственность перешла и муниципальная земля под ним. Собственник, вопреки договоренности о реставрации памятника, даже не принял мер к его консервации. И к 2016 году дом по адресу Гостиная, 1, действительно представлял собой печальное зрелище. В мае этого года начались работы по подготовке площадки для «восстановления» памятника — фактически, строительству абсолютно нового здания, никакого отношения к памятнику архитектуры не имеющего.

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