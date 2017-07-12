Стала известна дата выхода продолжения сериала «Очень странные дела»

Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Названа дата выхода второго сезона фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things), стримминг-сервис Netflix выложит новые серии 27 октября 2017 года, об этом 11 июля сообщил портал Den of Geek.

Первый сезон сериала стал одним из самых популярных шоу в США. За первые 16 дней его посмотрели около 8,2 млн человек.

Данный показатель больше, чем у популярных сериалов Marvel, таких как «Сорвиголова» или Джессика Джонс которые размещались на Netflix.

Напомним, создателями сериала стали братья Мэтт и Росс Даффер. В первом сезоне было восемь серий.

Сериал является своеобразной отсылкой к фильмам и произведениям 80-х годов XX века. Он рассказывает о подростках, обладающих сверхспособостями.

В 2017 году этот многосерийный фильм получил премии Гильдий продюсеров и киноактеров США, а также был номинирован на «Золотой глобус» как лучший драматический сериал.