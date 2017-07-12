Коммунисты призвали Большой театр создать балет о Ленине

Москва, , 08:51 — REGNUM В год столетия Октябрьской революции Большому театру стоит поставить балет о создателе Советского государства Владимире Ленине. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

По словам Малинковича, в партии внимательно следят за ситуацией в Большом театре, связанной с отменой балета «Нуреев». Грандиозная постановка о Ленине стала бы лучшей альтернативой балету режиссера Кирилла Серебренникова, отметил он.

«Лучшим выходом в создавшейся тупиковой ситуации было бы не продолжать бесплодные попытки улучшить балет про эмигранта Нуреева, а сделать грандиозную балетную поставку про Владимира Ильича Ленина к 100-летию Октября», — сказал он.

Малинкович поделился и своим видением постановки. Так, в балете обязательно должны появиться броневик и крейсер «Аврора» — последний могут изобразить лучшие балерины театра.

Кроме того, представители партии готовы помочь коллективу театра в подготовке либретто для спектакля. В настоящее время готовится соответствующее обращение к руководству Большого, добавил Малинкович.

Напомним, 8 июля СМИ сообщили об отмене премьеры балета Кирилла Серебренникова «Нуреев», намеченной на 11 июля. На пресс-конференции 10 июля директор Большого театра Владимир Урин пояснил, что причиной стала неготовность постановки. Он сообщил, что премьера «Нуреева» перенесена на май 2018 года.