Правительство РФ создало комиссию по вопросам культурной политики

Москва, , 08:28 — REGNUM В России создана правительственная комиссия по вопросам государственной культурной политики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительств РФ.

Комиссия создана для организационного, аналитического и информационного обеспечения разработки и реализации государственной культурной политики.

Основная задача комиссии — выработка и корректировка стратегических подходов к реализации государственной культурной политики.

Комиссия, в частности, будет разрабатывать проекты стратегии государственной культурной политики; готовить предложения о корректировке действующих и принятии при необходимости новых государственных программ.

Кроме того, комиссия будет вырабатывать критерии оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации государственной культурной политики.

Возглавлять правительственную комиссию будет заместитель председателя правительства РФ.

Персональный состав комиссии будет утверждён отдельным распоряжением правительства.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 6 июля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации в 2016 — 2018 годах стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. План включает 193 мероприятия.

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