Джордж Мартин спродюсирует новый сериал HBO

Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Джордж Мартин станет исполнительным продюсером нового сериала от HBO, в основу которого ляжет книга писательницы Ннеди Орокафор, об этом 11 июля сообщил портал Hot press.

После того, как в СМИ просочилась информация о причастности Мартина к данному проекту, он дал разъяснения в своем блоге. Писатель сообщил — он подтверждает эту информацию и рад тому, что будет работать над этим сериалом.

«Да, HBO снимает сериал на основе новеллы Ннеди Окорафор «КТО БОИТСЯ СМЕРТИ» (WHO FEARS DEATH), — написал Джордж Мартин, — я участвую в проекте в качестве исполнительного продюсера».

Автор «Песни Льда и Огня» сказал, что он встретил писательницу несколько лет назад и является поклонником её работы. Мартин утверждает, что даже в сегодняшний «золотой век» телевизионной драмы нет ничего, что было бы похоже на «КТО БОИТСЯ СМЕРТИ».

Писатель уточнил, что он будет занимать должность исполнительного продюсера, но он не будет шоураннером и не будет принимать участия в написании сценария пилотного эпизода или других серий.

Напомним, 16 июля на малые экраны выйдет первый эпизод седьмого сезона культового сериала «Игра престолов», котоый создавался на основе цикла романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня».