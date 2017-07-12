Застройка Пскова приблизится к памятнику «Ледовое побоище» на Соколихе

Псков, , 22:55 — REGNUM Монумент «Ледовое побоище», расположенный на горе Соколиха в окрестностях Пскова, получил охранную зону, разрешающую застройку в непосредственной близости от уникального ландшафта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, соответствующее постановление приняли сегодня, 11 июля, депутаты регионального парламента большинством голосов.

Против принятия документа выступил депутат(«Яблоко»), заявивший, что Соколиха — вершина Пскова.

«Ни в самом городе, ни рядом с ним нет ещё такой удивительной вершины земли, откуда можно увидеть наш с вами город во всей его красе. Дело не только в уникальности монумента, который признан объектом культурного наследия регионального значения. Дело в уникальной, абсолютно чистой панораме, которая открывается от этого монумента во все стороны света», — заявил депутат, высказав опасения, что застройка закроет уникальную видовую панораму на Псков и два ключевых объекта его культурного наследия — Псковский Кремль и собор Снетогорского монастыря.

Шлосберг обратил внимание на то, что «вокруг этого уникального монумента, в зоне прямой визуальной связи могут появиться здания высотой до 50 метров, которые полностью уничтожат эту уникальную панораму» и заявил, что уже сейчас «с горы Соколихи видны все градостроительные ошибки, совершенные в Пскове от жадности и коррупции».

Заместитель председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Надежда Волова отметила, что вся территория, непосредственно прилегающая к памятнику, включена в состав охраняемого природного ландшафта и застройке не подлежит. А что касается возможности застройки по направлению к Писковичам, то она была утверждена еще генпланом 1971 года и дважды подтверждена впоследствии, в том числе генпланом от 2010 года. Разработанный в 2016 году Псковским государственным научно-производственным центром по охране памятников проект зон охраны, по её словам, не устроил экспертов, которые сочли территорию зоны охраны избыточной для памятника.

Представителям общественности, в том числе председателю Псковского областного отделения ВООПИиК архитектору-реставратору Андрею Лебедеву, на сессии областного собрания выступить не дали.

Позицию Льва Шлосберга поддержали только депутаты от КПРФ. В итоге проект охранных зон монумента «Ледовое побоище» был принят голосами 32 депутатов при четырёх голосах против. Семь депутатов не голосовали.

Напомним, памятник князю Александру Невскому с дружиной — монумент, получивший название «Ледовое побоище» — был построен на горе Соколиха под Псковом в 1993 году. С 1998 года он является объектом культурного наследия регионального значения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документом прилегающая к памятнику территория поделена на участки двух типов, в том числе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В ней предельная высота строений ограничена 10 или 12 метрами в зависимости от расположения участка. При этом введено ограничение на реконструкцию и капитальный ремонт зданий, а также на строительство сооружений промышленного и производственного назначения. На всей территории установлены строгие требования к размещению рекламных конструкций.

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