Реконструкция ВДНХ в разгаре: от пчёл до инноваций — фоторепортаж

Москва, , 22:36 — REGNUM На ВДНХ продолжается масштабная реконструкция, стартовавшая с подачи мэра Москвы Сергея Собянина 12 апреля 2017 года. До конца 2018 года в выставочном центре восстановят 37 исторических павильонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Помимо традиционных павильонов, на ВДНХ реконструируют 17 фонтанов, построят фермерский рынок, конно-спортивный манеж, заменят 15 заброшенных построек, откроют 11 новых музеев и посадят более 1,8 тысячи деревьев и кустарников. Также намечено очистить четыре пруда и провести комплексную реконструкцию инженерных коммуникаций.

В южной части ВДНХ разобьют высокотехнологичный парк аттракционов с крупнейшим в Европе 140-метровым колесом обозрения. Заменят порядка 120 км инженерных коммуникаций.

Закончить работы на главной сельскохозяйственной выставке страны планируется к третьему кварталу 2018 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года на ВДНХ откроют отреставрированный павильон «Пчеловодство». Там разместится постоянная научно-историческая экспозиции: симбиоз традиционного музея и интерактивной выставки.

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