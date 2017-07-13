Четверг, 13 Июля 2017 года
23:12:16 МСК

Реконструкция ВДНХ в разгаре: от пчёл до инноваций — фоторепортаж

Культура

Закончить работы на главной сельскохозяйственной выставке страны планируется к третьему кварталу 2018 года

26
Реконструкция ВДНХ в разгаре: от пчёл до инноваций — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Масштабная реконструкция ВДНХ

Москва, 13 июля 2017, 22:36 — REGNUM  На ВДНХ продолжается масштабная реконструкция, стартовавшая с подачи мэра Москвы Сергея Собянина 12 апреля 2017 года. До конца 2018 года в выставочном центре восстановят 37 исторических павильонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

4
Масштабная реконструкция ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Масштабная реконструкция ВДНХ
7
Масштабная реконструкция ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Масштабная реконструкция ВДНХ
Помимо традиционных павильонов, на ВДНХ реконструируют 17 фонтанов, построят фермерский рынок, конно-спортивный манеж, заменят 15 заброшенных построек, откроют 11 новых музеев и посадят более 1,8 тысячи деревьев и кустарников. Также намечено очистить четыре пруда и провести комплексную реконструкцию инженерных коммуникаций.

11
Масштабная реконструкция ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Масштабная реконструкция ВДНХ
14
Масштабная реконструкция ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Масштабная реконструкция ВДНХ

В южной части ВДНХ разобьют высокотехнологичный парк аттракционов с крупнейшим в Европе 140-метровым колесом обозрения. Заменят порядка 120 км инженерных коммуникаций.

18
Масштабная реконструкция ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Масштабная реконструкция ВДНХ
19
Масштабная реконструкция ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Масштабная реконструкция ВДНХ

Закончить работы на главной сельскохозяйственной выставке страны планируется к третьему кварталу 2018 года.

21
Масштабная реконструкция ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Масштабная реконструкция ВДНХ
25
Масштабная реконструкция ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Масштабная реконструкция ВДНХ

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года на ВДНХ откроют отреставрированный павильон «Пчеловодство». Там разместится постоянная научно-историческая экспозиции: симбиоз традиционного музея и интерактивной выставки.

.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Посетителям ВДНХ в Москве покажут правильных пчел

regnum author Антонова Дарья
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM