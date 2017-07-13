Реконструкция ВДНХ в разгаре: от пчёл до инноваций — фоторепортаж

Москва, 13 июля 2017, 22:36 — REGNUM На ВДНХ продолжается масштабная реконструкция, стартовавшая с подачи мэра Москвы Сергея Собянина 12 апреля 2017 года. До конца 2018 года в выставочном центре восстановят 37 исторических павильонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В южной части ВДНХ разобьют высокотехнологичный парк аттракционов с крупнейшим в Европе 140-метровым колесом обозрения. Заменят порядка 120 км инженерных коммуникаций.
Закончить работы на главной сельскохозяйственной выставке страны планируется к третьему кварталу 2018 года.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года на ВДНХ откроют отреставрированный павильон «Пчеловодство». Там разместится постоянная научно-историческая экспозиции: симбиоз традиционного музея и интерактивной выставки.
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