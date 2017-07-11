В московском метрополитене покажут «Игры престолов»

Москва, , 19:13 — REGNUM В ночь на 18 июля в столичном метрополитене покажут первую серию нового сезона сериала «Игра престолов», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу метрополитена. Показ состоится в рамках проекта «Ночь в метро».

«Показ первой серии нового сезона сериала «Игра престолов» пройдет в рамках мероприятия «Ночь в метро», — заявили в пресс-службе метрополитена.

Аналогичную акцию провели 8 июля в День московского транспортника. Показ на станции «Полянка» фильма «Тень» режиссера Дмитрия Светозарова собрал около ста зрителей.

«Опыт показался удачным и мы решили его повторить. Обладателями билетов смогут стать все желающие. Они будут разыгрываться в социальных сетях», — заявили в подземке.

В вестибюле гостей будут встречать актёры в образе белых ходоков, а на платформе установят копию железного трона.

О том, какая станция станет кинозалом пока не сообщается. Есть опасения, что найдутся желающие спрятаться там заранее, не приобретая билеты, поэтому о месте показа объявят накануне, отметили в метро.

Напомним, «Ночь в метро» — просветительский проект, в рамках которого на станциях устраиваются культурные акции. Так, на «Достоевской» показывали балет «Кафе идиот» по мотивам романа писателя, на Кропоткинской пел Большой академический хор РГГУ, на «Новослободской» давали «Ночь русского балета». Акции, устраиваемые в рамках проекта, неизменно пользуются большой популярностью москвичей.