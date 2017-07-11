На калужском Правобережье открыли семейный экопарк «Биосфера»

Калуга, , 16:58 — REGNUM В микрорайоне Правобережье Калуги открылся семейный экопарк «Биосфера». На площади 5 Га разместили редкие виды животных и птиц и развлекательную зону детских аттракционов, сообщает 11 июля корреспондент ИА REGNUM.

Это первый для Калуги частный стационарный зоопарк. Хотя здесь нет хищных животных, в открытых вольерах уже можно встретить кенгуру, лам-альпаков и страусов, обезьянок, лань, верблюдов и буйволов, увидеть японского журавля, пеликанов, павлинов и фламинго, а также других пернатых и животных.

Скоро животных и птиц в «Биосфере» станет больше. Так, в ближайшее время парк пополнится капибарой — полуводным травоядным млекопитающим из семейства водосвинковых.

Все животные и птицы были приобретены в питомниках, зоопарках и на фермах. За обитателями экопарка ухаживают специалисты, а штате есть ветеринарный врач.

Стоимость билетов в «Биосферу» в будни составит 200 рублей, а в выходные и праздники — 300 рублей. Для многодетных семей, инвалидов и пенсионеров билет обойдется в 100 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный.

Отметим, по данным региональных СМИ, ранее жительница Московской области продала кошек породы мейн-кун на одной из столичных ярмарок покупателю, который утверждал, что животные будут жить в домашних условиях. Вскоре она увидела сюжет об ужасных условиях в местном контактном зоопарке и узнала в истощённых кошках своих питомцев. Заводчица бросилась возвращать животных, для чего их пришлось выкупить у новых хозяев за 20 тысяч рублей. Ветеринар диагностировал у кошек сильное истощение и обнаружил инфекционное заболевание.