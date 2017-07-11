Пародийный кастинг: Кит Харрингтон в роли Дейенерис и других персонажей

Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Кит Харрингтон, играющий в сериале «Игра престолов» Джона Сноу, выпустил пародийный ролик, в котором он пробуется на роли других героев сериала, видео было размещено на Youtube-канале шоу Джимми Киммела.

В описании к видео сотрудники шоу разместили шуточный текст, в котором они рассказывают, что на самом деле Харрингтон пробовался не только на роль бастарда Старков, но и на другие роли и вот теперь это видео попало к ним.

На видео Харрингтон весело дурачится, показывая великолепную игру и изображая то Дейенерис, то Тириона, а то и… Гарри Поттера. В случае с Дейенерис он даже показал грудь, правда — резиновую.

Напомним, шоу Джимми Киммела — это ночное ток-шоу телеканала ABC. Оно известно своими вирусными роликами, суммарный просмотр которых только на Youtube составляет около 5,6 млрд просмотров.

Напомним, выход первой серии седьмого сезона сериала запланирован на 16 июля 2017 года. Телеканал HBO выпустил уже два трейлера.

3 июля СМИ сообщили, что серии финального сезона «Игры престолов» могут стать намного длиннее, при этом их количество может уменьшиться.