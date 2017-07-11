«За 26 лет независимости культура в Литве уничтожена»

Вильнюс, , 15:48 — REGNUM Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонсон в эфире деловой радиостанции Žinių radijаs заявила о катастрофическом состоянии культуры в стране. «Я вечная оптимистка и не могут опускать руки и расстраиваться. Одно только то, что культура появилась в программе правительства как один из приоритетов — большое достижение. Ведь бюджет не резиновый, ограниченный», — сказала министр.

Ситуацию в сфере культуры в Литве министр сравнила с сидением на ветке, когда рядом положена пила, и когда от того, будет она использована или нет, зависит, сохранится страна или исчезнет с лица земли. «Культура как сектор за те 26 лет была так уничтожена, что мы стоим на нулевой позиции… Все происходило вяло, на культуру не обращали внимания, она как какой-то третий брат», — сказала министр. «Актеры зарабатывают мало, культурные деятели еще меньше, это скандал», — сказала она, а то, что в период кризиса культуре было выделено финансирование всего в 12%, сравнила с самоубийством.