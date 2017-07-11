Для новгородского театра «отстояли» субсидию по проекту «Единой России»

Великий Новгород, , 14:19 — REGNUM В рамках партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов» из федерального бюджета Новгородскому театру для детей и молодёжи «Малый» будет выделено 5 млн 326 тыс. рублей на закупку светового и звукового оборудования. Об этом сообщается на сайте Новгородского регионального отделения «Единой России».

При этом, как ранее сообщало, 30 июня координатор партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов»сообщала, что от Новгородской области на участие в проекте не поступило заявок, чему удивились в Новгородском театре «Малый» — заявка от театра была сформирована ещё в январе.

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Секретарь Новгородского регионального отделения «Единой России», председатель Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что «сначала нам не подтвердили реализацию данного проекта». По словам Писаревой, «до конца прошлой недели ещё были сомнения, сможет ли региональный исполнительный комитет приступить в этом году к реализации проекта, требованиям которого в Новгородской области соответствует только один театр — «Малый».

"Министерство культуры изначально ограничило действие проекта в административных центрах, в первую очередь, финансируя театры в муниципальных образованиях. Но таких административных центров, то есть главных городов субъектов Федерации, как Великий Новгород, с численностью жителей до 300 тысяч человек, оказалось немало», — отмечается на сайте регионального отделения «Единой России».

В партии заявили, что новгородскую заявку «отстаивали», при этом «огромную роль» в этом вопросе сыграли региональный координатор проекта «Театры малых городов», директор Новгородского областного театра драмы имени Ф.М. Достоевского Всеволод Чубенко и первый заместитель секретаря Новгородского регионального отделения «Единой России», сенатор от Новгородской области Алексей Костюков.

Таким образом, субсидия новгородскому театру будет выделена.

«Это очень важно для нас, так как в течение 27 лет существования театра нам удавалось приобретать сложное техническое оборудование только за счёт своих средств», — отметила художественный руководитель театра «Малый» Надежда Алексеева.

В региональном отделении партии сообщили, что федеральная поддержка уже до 1 августа будет распределена на заседании Новгородской областной думы. Реализовать выделенные деньги, предназначенные на закупку светового и звукового оборудования, театру нужно до конца 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом финансирование партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов» оценивается в 670 млн рублей, из которых театрам перечислено уже около 190 млн рублей.

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