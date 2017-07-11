Вышел русскоязычный трейлер «Темной башни»

Вашингтон, , 14:06 — REGNUM В сеть выложен русскоязычный трейлер предстоящего фильма «Темная башня» в основу которого лег одноименный цикл романов Стивена Кинга, ролик был опубликован 10 июля на Youtube — канале SonyPicturesRU.

«Башня скоро падет, привыкайте к кровавой бойне», — заявляет черный герой Мэттью Макконехи.

Его целью является разрушение Темной башни — мифического здания, которое является средоточием вселенной. Противостоит ему Роланд Дискейн — последний оставшийся в живых член ордена стрелков.

«Я стреляю не рукой, я стреляю разумом. Я убиваю не оружием, я убиваю сердцем», — говорит Дискейн в трейлере Человеку в черном.

Премьеру фильма уже переносили два раза, в марте 2017 года стало известно, что первый показ в США пройдет 4 августа 2017 года.

Напомним, ранее Стивен Кинг сообщил журналистам, что представлял себе Стрелка как голубоглазого европейца, идеальным воплощением которого является Клинт Иствуд.

Но режиссер Николай Арсель решил взять на главную роль чернокожего Идриса Эльбу и, как ни странно, Кинг приветствовал его выбор, сказав, что у Стрелка нет цвета.