Очередную латвийскую школу оштрафовали за использование русского языка

Рига, , 13:55 — REGNUM Государственная служба качества образования Латвии оштрафовала рижскую Даугавгривскую среднюю школу за то, что в ходе экзамена по математике учителя давали пояснения ученикам на русском языке, сообщает портал Rus.delfi.lv. Факт нарушения выявил присутствовавший на экзамене инспектор службы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2017 года Центр государственного языка (ЦГЯ) составил протокол на директора Лиепайской 12-й средней школы Валерия Епископосова за то, что на выпускном 9-х классов не был обеспечен перевод на латышский язык. Сам директор школы пояснил, что заместитель, которая должна была вести мероприятие, по состоянию здоровья не смогла явиться на выпускной, и уже не было возможности что-то оперативно изменить, поэтому использовался русский язык. Стоит отметить, что вступительная речь директора была произнесена на латышском языке.

Напомним, в конце июня 2017 года заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что политика властей прибалтийских стран в отношении русскоязычных школ ущемляет права национальных меньшинств получать образование на родном языке.

«В целом положение дел с соблюдением лингвистических прав «нетитульного» населения в странах Прибалтики продолжает вызывать серьезную озабоченность. Власти Латвии, Литвы и Эстонии планомерно наступают на русские школы, и в последнее время этот процесс ускорился. Политика руководства этих стран в отношении русских школ, с нашей точки зрения, ущемляет права национальных меньшинств получать образование на родном языке», — подчеркнул замминистра.

Читайте ранее в этом сюжете: «Политика стран Прибалтики ущемляет права нацменьшинств»