Дедпул поздравил Чудо-женщину с успехом в прокате

Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Герой Дедпул поздравил свою коллегу Чудо-женщину из конкурирующей киновселенной с тем, что она опередила его, фильм с участием Галь Гадот вышел в лидеры проката в США, сообщение с поздравлением исполнитель роли Дедпула Райан Ренольдс разместил на странице одного из своих аккаунтов в Twitter.

Несмотря на то, что «Чудо-женщина» в первые выходные показа собрала в кинотеатрах США немного меньше денег, чем другие недавние картины про супергероев, ей удалось сохранить этот импульс.

В минувшие выходные фильм «Чудо-женщина» обогнала «Дедпула» и собрала в США за пять недель проката $ 368,5 млн («Дедпул» собрал в США за все время проката $ 363,1 млн).

«Наемник может быть грязнее, но её запах мощнее. Поздравляю Чудо-жещину», — написал Рейнольдс.

«Ты замечательный, Райан Рейнольдс. Спасибо! Мы любим тебя и твой фильм», — ответила на своей странице режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс.

Напомним, Дедпул является частью вселенной Marvel, в то время как Чудо-женщина относится к вселенной DC Comics. В июне Райан Рейнольдс выложил первый тизер «Дедпул 2». Премьера картины в России должна будет состояться 31 мая 2018 года.