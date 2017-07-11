Стартовал проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья»

Клин, Московская область, , 11:20 — REGNUM В Московской области началась реализация проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Планируется, что этот проект увеличит посещаемость библиотек на 20%, сообщили в областном Минкульте

Всего в пилотном проекте участвуют 10 библиотек: в Дмитровском, Клинском, Ленинском, Чеховском, Сергиево-Посадском районах, в городских округах Дзержинский, Дубна, Реутов, Краснознаменск, Электросталь.

В рамках проекта проведена подготовительная работа по внедрению Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области — Единого библиотечного портала.

С начала реализации проекта на пилотных площадках в электронный каталог внесено почти 10 тысяч записей. Всего же в сводную «электронную» библиотеку внесено более 800 тысяч записей.

Проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья» предполагает оснащение 68 центральных библиотек Московской области электронными читательскими билетами с RFID-чипом для идентификации читателя и специальным программным обеспечением.

Чтобы установить и применить это оборудование, с начала года 50 представителей пилотных библиотек прошли целевое переобучение, что позволило обеспечить уже более 2,5 тыс. посетителей электронными читательскими билетами.

Финансирование проекта предусмотрено в размере 27,86 млн рублей в рамках государственной программы «Эффективная власть» на 2017 год.

В планах проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» предусмотрены выставки робототехники, джазовые концерты, философские дискуссии и виртуальные путешествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года министр культуры Московской области Оксана Косарева заявляла, что все библиотеки региона и в первую очередь муниципальные пройдут программу модернизации за три ближайших года.

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