В Ярославле создали экскурсию по эзотерическому городу

Ярославль, 11 июля 2017, 10:34 — REGNUM В Ярославле представили новый экскурсионный маршрут «Просвещенный город: эзотерический код Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор сообщества «Русский экскурсант» Александр Шиханов. Экскурсия рассказывает о символическом значении планировки центральной части Ярославля, которая создавалась в конце XVIII — начале XIX веков. В основе экскурсии гипотеза ярославского ученого, кандидата культурологии Вячеслава Лётина. Согласно ей, руководители Ярославской губернии в описываемое время, как и практически все российская аристократическая и культурная элита, принадлежали к масонским обществам и при перестройке города по новому регулярному плану вкладывали в план Ярославля символический смысл, соответствующий идеям эпохи Просвещения.
«Документов, подтверждающих или опровергающих эти догадки, не осталось. Однако сопоставление планировок других городов, усадеб членов этих тайных обществ, наводят на мысли о том, что и план Ярославля мыслился ими как символ, в котором каждая часть имеет свое особое значение. В основе этого плана лежит учение о древе Сефирот, символе мироздания. Схожую планировку, например, имеет Вашингтон, и в США есть определенные публикации по этому вопросу. Для современного человека все это выглядит необычным, однако для человека
Продолжительность экскурсии — около 2 часов. В ее ходе автор рассказывает о таких объектах как Путевой дворец Российских императоров (Губернаторский дом) и не сохранившемся Дворце наместника, церкви Ильи Пророка, зданиях Присутственных мест, ансамбле Нового гостинного двора, объясняя их возможное символическое значение. Экскурсия позволяет представить пространство города как единое целое и композиционно, и стилево, и концептуально.