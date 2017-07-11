В Москве откроется выставка редких и эксклюзивных сортов роз

Москва, , 10:42 — REGNUM В Москве в рамках проекта «Цветы наших садов» 11 июля откроется выставка редких и эксклюзивных сортов роз, сообщает пресс-служба администрации города.

Выставка пройдет в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева. На ней покажут растения с крупными цветками и раскидистыми соцветиями. Также посетители выставки увидят старинные парковые розы и новейшие сорта последних десятилетий.

Также жители смогут увидеть крупные и миниатюрные растения редкой расцветки, а также розы чайно-гибридного сорта.

«Профессионалы-цветоводы помогут разобраться, почему одна роза подходит для украшения цветника, а другая отлично смотрится в вазе, почему один цветок долго растет в полутени, а другой выдерживает яркое солнце», — добавили организаторы выставки.

Своим опытом по выращиванию роз в зонах рискованного земледелия поделятся члены клуба «Цветоводы Москвы» из Владимирской, Калужской, Московской и Тверской областей.

Отмечается, что на выставке все желающие смогут получить консультацию по выращиванию роз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на международном фестивале цветов Moscow Flower Show-2017, который проходил с 29 июня по 9 июля, был представлен новый сорт розы «Москва».

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