Вышел новый трейлер сериала HBO «Двойка» про порноиндустрию

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM В сети появился новый трейлер драматического сериала «Двойка» (THE DEUCE), который будет рассказывать зрителям о прошлом мира порноиндустрии США, ролик опубликован на Youtube-канале JoBlo TV Show Trailers.

В ролике зрители могут видеть некоторых актеров и Джеймса Франко, который одновременно исполняет две роли — он играет братьев близнецов, Винсента и Фрэнки Мартино.

Эта парочка была известна в США в 70-е и 80-е годы XX века, братья активно занимались порнобизнесом. В картине также снимаются такие актеры как Эмили Миде, Мэгги Джилленхол, Зои Казан и другие.

Ранее СМИ сообщали, что пилотную серию сняла режиссер Мишель МакЛарен. Она известна тем, что снимала некоторые эпизоды таких многосерийных фильмов как «Во все тяжкие», «Секретные материалы», «Игра престолов», «Лучше звоните Солу» и других.

«Двойку» HBO планирует начать показывать 10 сентября 2017 года. Первый трейлер телеканал выпустил 1 июня.

Напомним, Джеймс Франко сыграл в более чем 80 картинах, помимо того, что он снимается в фильмах и создает их, он еще и работает преподавателем в Нью-Йоркском университете на кафедре кинопроизводства.