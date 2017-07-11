Джоан Роулинг написала секретный текст на вечернем платье

Вашингтон, , 08:27 — REGNUM 10 июля в интервью журналистам CNN английская писательница Джоан Роулинг заявила, что она написала секретный текст на её вечернем платье.

Писательница рассказала, что она написала еще одну волшебную «политическую» сказку, но этот текст может никогда не быть опубликован, поскольку эта «книга» висит в шкафу Роулинг.

Некую секретную рукопись она нанесла на свое вечернее платье, когда готовилась к своему 50-летию. Сообщается, что содержание рукописи может шокировать настоящих фанатов Гарри Поттера.

Писательница также рассказала журналистам, что использовала псевдоним Дж. К. Роулинг потому, что на этом настояло издательство. Его руководство посчитало, что книга может понравиться мальчикам и девочкам, и таким образом решило скрыть пол автора.

Роулинг призналась, что согласилась на это, поскольку очень хотела опубликовать роман. И несмотря на то, что сама бы она не выбрала такой псевдоним, сейчас ей нравится пользоваться им.

Напомним, 26 июня исполнилось 20 лет с момента публикации первой книги про Гарри Поттера. В 2015 году Джоан Роулинг рассказала поклонникам, что прежде, чем роман был опубликован, ей пришлось столкнуться с немалыми трудностями, первое издательство грубо отказало ей.