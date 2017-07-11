Дэниэл Крейг снимется в очередном фильме «бондианы»

Лондон, , 07:47 — REGNUM Дэниэл Крейг, несмотря на свои предыдущие заявления, согласился сняться в новом фильме про Джеймса Бонда и готов подписать новый контракт, об этом 10 июля сообщило агентство The Telegraph.

Сообщается, что если бы актер отказался, в следующей картине Бонда могли сыграть такие звезды, как Идрис Эльба, Джеймс Нортон, Эйдан Тёрнер и Том Харди, хотя сами они публично отрицают свою возможную связь с будущим фильмом.

Крейг снялся в самых прибыльных фильмах франшизы, «007: Координаты «Скайфолл» собрал в прокате $1,1 млрд и стал самым кассовым фильмом Sony Pictures. Он также занял второе место по сборам среди фильмов, выпущенных в 2012 году.

«007: Спектр», вышедший на большие экраны в 2015 году, занял четвертое место по сборам среди всех фильмов бондианы.

Сообщается, что продюсер Барбара Брокколи не только пытается привлечь для написания саундтрека певицу Адель, но и ищет новые таланты. Ранее СМИ сообщали, что режиссером нового фильма про Бонда станет Кристофер Нолан.

Напомним, Дэниэл Крейг в октябре 2015 года заявил журналистам, что он не хочет больше сниматься в фильмах про Бонда. В апреле 2017 года СМИ сообщили, что он изменил свое мнение и начал переговорный процесс с руководством франшизы.