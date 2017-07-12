О памяти и не только — программа «Фотопарада в Угличе»

Углич, Ярославская область, , 21:07 — REGNUM Со 2 по 6 августа в одиннадцатый раз пройдет Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». В рамках мероприятия будет организовано шестнадцать выставок и более шестидесяти лекций и мастер-классов от профессиональных фотографов.

Впервые у фестиваля будет общая тема — память, поскольку в этом году Россия отмечает столетие революции 1917 года. Будет затронута как память истории нашей страны, так и память истории отдельной семьи. С лекциями и мастер-классами выступят английский документальный фотограф Марк Невилл, член агентства «Magnum» Георгий Пинхасов, директор фотоагентсва «Salt Images» Анна Зекрия, победители «WordPressPhoto» Владимир Вяткин и Владимир Песня, фотограф «National Geographic» Виктор Лягушкин и другие.

В первый день фестиваля будет показан фильм Леонида Парфенова «Цвет нации», повествующий о творчестве дореволюционного фотографа Сергея Прокудина-Горского. Обращаясь к традиционным техникам фотографии, Павел Косенко и Анатолий Грин расскажут о современных пленочных технологиях и создании фотоизображения с помощью мокро-коллоидного процесса.

В рамках арт-направления Анастасия Маркелова расскажет о проекте «Please Save Photography», начало которому дал семейный архив XIX века. Александр Китаев расскажет об эволюции семейного фотоархива, а Артур Бондарь представит выставку советского фотографа Валерия Фаминского, в которую войдут ранее не известные военные снимки.

О памяти места расскажет Евгений Молодцов. Для своего выставочного проекта «Вепсский лес» фотограф исследовал заброшенные деревни, в которых ранее жили вепсы. В рамках авторского семинара фотограф Антон Акимов покажет, как перезагрузить «свое место», структурировав информацию и оформив ее в отдельный проект, книгу или веб-ресурс. В программу «тревел-фотографии» войдет мастер-класс Ольги Титовой, на которой фотографы будут искать признаки других городов мира на улицах Углича.

Особое внимание будет уделено студийной фотосъемке. Свои мастер-классы проведут фуд-фотограф Сергей Мартьяхин и студийный фотограф Илья Варивченко. В рамках программы «Olympus АртPROстранство» Ирина и Андрей Козорог проведут занятие по макро-съемке.

Помимо образовательной программы, на фестивале пройдет три фотосушки и несколько блиц-конкурсов, участие в которых смогут принять все желающие. В предпоследний фестивальный день состоится портфолио-ревю, дронопати и традиционная «Ночь фотографа». Завершится фестиваль подведением итогов блиц-конкурсов и мастер-классов, а также объявлением победителей конкурса «Точка на карте. Память места».

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