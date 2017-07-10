Псковская общественность увидела угрозу в зонах охраны «Ледового побоища»

Псков, , 20:07 — REGNUM Проект охранных зон монумента «Ледовое побоище», расположенного на горе Соколиха под Псковом, вызвал дискуссию депутатов и представителей общественности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, проект сегодня, 10 июля, накануне сессии регионального парламента рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению.

Заместитель председателя областного комитета по охране объектов культурного наследияотметила, что документ получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, а также прошёл предписанную федеральным законодательством процедуру общественного обсуждения. Общественность, по её словам, могла ознакомиться с проектом на сайте комитета, при этом, как отметила Волова, «никаких замечаний и предложений ни от кого не поступало».

Депутат Лев Шлосберг («Яблоко»), назвавший монумент «псковской видовой жемчужиной», обратил внимание на то, что проект не прошёл обсуждения на научно-методическом совете при комитете по охране объектов культурного наследия. Депутат высказался против принятия разработанного проекта зон охраны. По его словам, представленным документом не взят под охрану панорамный вид на Псков, открывающийся с горы Соколиха, где расположен памятник.

«Проект зон охраны не позволяет застраивать территорию вокруг памятника. Это сделано для того, чтобы памятник был виден со всех точек во всей красе и в полной композиции — от пьедестала до штыка. И на это в первую очередь обращали внимание эксперты», — подчеркнула Надежда Волова.

Псковские областные отделения «Союза архитекторов России» и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) также выступили против документа в нынешнем виде. Представляющая общественные организации Ирина Голубева сообщила, что, по мнению профессионального сообщества, проект зон охраны нуждается в доработке, так как не исключает возможность высотной застройки на близлежащей к памятнику территории у границ Пскова и Псковского района.

Однако большинство членов комитета всё-таки поддержали документ. Окончательное решение по вопросу будет принято завтра, 11 июля, на пленарном заседании регионального парламента.

Псковское областное отделение ВООПИиК, Псковское отделение Союза архитекторов России и Общественный совета по культурному наследию при Госкомитете области по охране памятников просят председателя областного собрания Александра Котова и всех депутатов воздержаться от принятия постановления.

Напомним, монумент «Ледовое побоище» был построен в 1993 году. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.

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