В Ярославле к историческому зданию незаконно сделали пристройку

Ярославль, , 16:51 — REGNUM В Ярославле на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО построили кафе без разрешение на строительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Депутат областной думы Сергей Балабаев обратился в прокуратуру региона с просьбой проверить законность постройки к зданию по адресу площадь Челюскинцев 14, появление которой вызвало недовольство градозащитников. Прокуратура запросила документы у департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Там сообщили, что пристройку они проверили, но факта приучения вреда объекту археологического наследия федерального значения «Культурный слой Ярославля XI—XVII веков» не установлено.

Нарушения режимов землепользования и градостроительных регламентов зон охраны объектов культурного наследия чиновники тоже не нашли. Прокуратура области выяснила, что разрешения на строительство пристройки организация не имела.

«Мы сталкивались с тем, что выходили в суд по «самостроям», и нам не всегда шли навстречу и постановляли снести постройки, не имеющие разрешения. Суд должен знать, были ли существенные нарушения градостроительных норм и создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому мы обратились в Инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области за получением такой информации. Собрав ее, будем принимать дальнейшие меры», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Людмила Башмашникова.