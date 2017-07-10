В Ярославле к историческому зданию незаконно сделали пристройку

Ярославль, 10 июля 2017, 16:51 — REGNUM В Ярославле на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО построили кафе без разрешение на строительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Депутат областной думы Сергей Балабаев обратился в прокуратуру региона с просьбой проверить законность постройки к зданию по адресу площадь Челюскинцев 14, появление которой вызвало недовольство градозащитников. Прокуратура запросила документы у департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Там сообщили, что пристройку они проверили, но факта приучения вреда объекту археологического наследия федерального значения «Культурный слой Ярославля
Нарушения режимов землепользования и градостроительных регламентов зон охраны объектов культурного наследия чиновники тоже не нашли. Прокуратура области выяснила, что разрешения на строительство пристройки организация не имела.
«Мы сталкивались с тем, что выходили в суд по «самостроям», и нам не всегда шли навстречу и постановляли снести постройки, не имеющие разрешения. Суд должен знать, были ли существенные нарушения градостроительных норм и создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому мы обратились в Инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области за получением такой информации. Собрав ее, будем принимать дальнейшие меры», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Людмила Башмашникова.