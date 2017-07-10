В столице Монголии состоялся фестиваль национальных костюмов

Улан-Батор, , 15:42 — REGNUM 2226-й годовщине создания первого государства монголов, 811-летию Великого государства и 96-летию Народной революции посвящен в этом году праздник Надом в Монголии. Самый популярный в стране праздник, истоки которого уходят в VIII век нашей эры, ныне символизирует собой сразу несколько важнейших дат в истории страны: годовщину народной революции, которая произошла в Монголии в 1921 году, годовщину провозглашения независимости страны, годовщину образования Первого государства Монголии — империи Хунну и Великого государства Чингисхана.

Во время Надома проходят соревнования в трех традиционно мужских видах спорта: монгольская борьба, скачки и стрельба из лука.

Первым мероприятием в рамках Надома 10 июля стали скачки. Но официальное открытие праздника состоится 11 июля, на центральном стадионе Улан-Батора.

Праздник включает в себя и проведение разнообразных культурных мероприятий.

Одним из них является фестиваль «Дээлтэй Монгол» («монгол в национальном костюме» — ИА REGNUM ). Фестиваль посвящен традиционной одежде представителей всех национальностей, живущих на территории Монголии: халха, буряты, казахи, дархаты, ойраты, хошуты, захчины, торгуты, баяты, и мянгаты. Он проводится уже 11-й год подряд, его цель — показать миру древнюю историю национального костюма Монголии, который появился еще во II веке до нашей эры.

Фестиваль открыл мэр города Улан-Батор Сундуй Батболд, после чего танцоры ансамбля «Улан-Батор» показали спектакль «Золотая Гоби».

После выступления танцоров началось праздничное шествие горожан в национальных костюмах.

По традиции в этом году во время фестиваля был организован модный показ, конкурс «Самая красивая пара в национальных костюмах» и выставка-продажа национальных костюмов, сувениров и изделий народных умельцев.

Фестиваль «Дээлтэй монгол» впервые был организован в 2006 году. Из года в год он собирает все больше участников, гости приезжают из Бурятии и Внутренней Монголии. Постепенно фестиваль становится одной из туристических достопримечательностей Монголии. По оценкам организаторов, в этом году в нем приняли участие более 10 тыс. человек.