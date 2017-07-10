Остров Гуланъюй вошел в список объектов всемирного значения ЮНЕСКО

Сямэнь, Китай, , 13:14 — REGNUM ООН добавила общину острова Гуланъюй, расположенного в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая в список объектов всемирного значения, что делает Китай наряду с Италией страной с наибольшим числом мест, внесённых в список ЮНЕСКО, передает 10 июля газета South China Morning Post (SCMP).

На встрече Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Польше 8 июля было принято решение внести в список остров Гуланъюй. В результате уже 52 позиции в списке принадлежат Китаю. Кроме Китая только Италия обладает таким количеством достопримечательностей, внесенных в список ЮНЕСКО.

Гуланъюй — это небольшой остров, расположенный в 20 минутах езды на пароме из Сямэня. Он служил в качестве военной заставы для целого ряда иностранных правительств, включая японское и британское, начиная с середины 19-го столетия.

На острове пересекаются несколько архитектурных стилей, а также действует запрет на использование автомобилей и велосипедов. Все это делает его одной из крупнейших туристических достопримечательностей Китая.

При этом, по словам главы Государственной администрации КНР по Культурному наследию Лю Юйчжу, это накладывает дополнительную ответственность на Китай в вопросе защиты культурного наследия.

Он также считает необходимым защиту культурного наследия на всей протяженности древнего «Шелкового пути», и призвал сохранять спокойствие по поводу чести, которой была удостоена его страна, поскольку это не отменяет тех проблем, которые требуется решить Китаю в вопросе защиты культурных достопримечательностей.