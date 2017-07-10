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Фестиваль красок в Бишкеке — фоторепортаж

Культура

На мероприятие собралось более сотни молодых бишкекчан

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Фестиваль красок в Бишкеке — фоторепортаж
Максим Шубович ©
Фестиваль красок в Бишкеке — 2017

Бишкек, 10 июля 2017, 12:53 — REGNUM  В Бишкеке 9 июля прошел фестиваль красок ColorFest.

Участники мероприятия, проходившего под идеей объединения молодежи, свободы и самовыражения, участвовали в конкурсах, слушали выступления ди-джеев, «воевали» между собой, используя безвредные и легкосмываемые краски, сделанные из кукурузной муки. Отметим, что в столице Киргизии установилась жаркая солнечная погода. Дневная температура превышает 35 градусов. Бассейны переполнены, запись на их посещение ведется за несколько дней. Те, кто мог покинуть Бишкек выехали в горы или на озеро Иссык-Куль.

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