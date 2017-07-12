Из Ярославля в Москву едет «Кино-театръ»

Ярославль, , 20:54 — REGNUM 9 июля 2017 года в рамках культурной программы ХII Международного кинофестиваля «В кругу семьи» был презентован новый кинотеатральный проект под руководством Германа Сидакова «Кино-театръ». Создатели творческого проекта — Общенациональная программа «В кругу семьи» совместно со «Школой драмы Германа Сидакова». Днем организаторы провели пресс-конференциюв ресторане «Волга-Волга», а вечером — впервые сыграли спектакль «Маленькие трагедии»: премьеру, состоявшуюся на камерной сцене Русского театра драмы им. Ф. Волкова, посетил корреспондент ИА REGNUM. Как объяснил президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец, место для дебюта выбрано не случайно:

«Для нас важно, чтобы первый спектакль нового кино-театра состоялся в первом российском театре — волковском».

Этим жестом подчеркивается желание руководителей проекта сохранять лучшие традиции русской актерской, режиссерской, сценарной школы; развивать отечественные театральное искусство и кинематограф, отказавшись от копирования зарубежных образцов, подражания иностранной театральной школе и от следования западным традициям кинопроизводства. Вместе с тем образовательная программа Германа Сидакова имеет авторский характер. Он признался журналистам, что не может реализовать свои педагогические задумки в классических школах, строящихся на строгих учебных программах. Поэтому выпускник мастерской Петра Фоменко создал собственную «Школу драмы», основными принципами которой являются: выработка профессионального навыка за короткий срок; совместное обучение режиссеров, актеров, сценаристов и продюсеров; освоение только практических навыков; обучение методом погружения; отсутствие возрастных ограничений (правда, обычно принимаются студенты не младше 20 лет). Поступление в школу проходит на конкурсной основе, обучение стоит 85 000 рублей за пятимесячный курс. За восемь лет Сидаков выпустил восемь групп.

Основным показателем качества его работы считается то, что 90% выпускников остаются в профессии и добиваются больших творческих успехов. Наиболее именитые ученики Сидакова — Андрей Бурковский, Маруся Зыкова, Лукерья Ильяшенко, Алена Константинова, Михаил Башкатов, Юлия Паршута. Актер, продюсер Александр Ковтунец — один из первых выпускников «Школы драмы Германа Сидакова», куда он пришел учиться актерскому мастерству в возрасте 35 лет и с дипломом Вильнюсского государственного университета по специальности «Экономика и управление». К слову, желают повысить свою квалификацию у Германа Сидакова многие профессионалы, но он предпочитает набирать людей, неискушенных другими актерскими школами. Таковы исполнители, задействованные в новой постановке «Маленькие трагедии» вместе с Александром Ковтунцом: Альберт Ибрагимов по базовому образованию — учитель биологии, а Мария Гужова — дизайнер окружающей среды. Выпускниками «Школы драмы Германа Сидакова» становятся как новые, пока незнакомые широкой публике таланты, так и известные личности: например, фигуристка, олимпийская чемпионка и телеведущая Татьяна Навка или певица Сати Казанова.

По замыслу Александра Ковтунца проект должен стать центром притяжения молодых талантов со своим производством и мощной продюсерской группой: тут творческие люди любого возраста получат возможность воплотить в жизнь идеи на сцене, на киноэкране или в формате телепроекта. «Кино-театръ» объединяет обучение с созданием театральных постановок и съемками кинокартин. Как пояснил Герман Сидаков, мало обучить молодого деятеля искусства, важно дать ему шанс выжить как творческой единице, помочь реализовать свои первые проекты. В текущем 2017 году авторы «Кино-театра» планируют создать полнометражный игровой фильм — фантастическую комедию «Родственные души» о чудесном мобильном приложении, позволяющем каждому человеку найти наиболее подходящего партнера для любви и жизни, то есть настоящую родственную душу.

Студенты Сидакова уже получили кинематографический опыт: только в течение одного года они сняли более пятидесяти короткометражных фильмов.

Выпускник школы, режиссер Игорь Неведров, поставивший представленную в Ярославле постановку «Маленькие трагедии», отметил:

«Самое главное, чему учит Герман Петрович — не стоит выпендриваться. Насколько Пушкин тебя трогает и вызывает что-то внутри, настолько и надо делать. Не стоит искать новые формы: они должны возникнуть сами».

Подтвердила утверждение режиссера его работа: представленный этим же вечером на камерной сцене Русского театра драмы им. Ф. Волкова первый спектакль проекта «Маленькие трагедии» по мотивам одноименного произведения А.С.Пушкина. Постановка изобилует очень интересными, оригинальными и завораживающими режиссерскими находками. Муза заигрывает с Моцартом и Сальери, щекоча их большим черным пером, и в финале невербальной сцены уходит в глубь сцены в обнимку с Моцартом. Скупой рыцарь чахнет над телом соблазнительной девушки, олицетворяющей его богатства: он сладострастно стягивает с нее алую шаль и говорит соблазнительные слова с улыбкой маньяка. Сцена лишена декораций, что придает ей строгость и даже стерильность: эта пустота искусно заполняется жизнью и эмоциями благодаря аккуратно выстроенным мизансценам, которые меняются при каждом следующем эпизоде. Актеры разыгрывают диалоги, глядя не на друг друга, а в зал, намекая, что истинным собеседником для них является зритель.

К сожалению, самое слабое место постановки — актерское исполнение. Наиболее органично актеры выглядят в немых сценах. Поразила своей выразительной пластикой Мария Гужова: языком тела она смогла передать и рассказать о своих персонажах намного больше, чем банальными словами. Александр Ковтунец достигает большой убедительности в роли слуги Ивана в первом диалоге из «Скупого рыцаря» за счет естественности, простоты и сдержанности. Не хватило тонкой нюансировки, игры между пиано и пианиссимо, вместо которых слишком часто был применен эмоциональный крик. Исполнение спектакля очень испорчено этой чрезмерной крикливостью, а Альберт Ибрагимов усугубляет дело, бросая реплики неестественным, раздражающим пронзительным фальцетом. Но, — лиха беда начало! Главное, как говорят киношники, «замоториться». Начало — и очень, в целом, неплохое, многообещающее начало — положено: время, упорство, энтузиазм и труд под руководством опытных мастеров должны помочь начинающим талантам самосовершенствоваться, расти и одерживать большие творческие победы.

С сентября 2017 года реализованные в рамках нового проекта «Кино-театръ» постановки смогут посмотреть и оценить все москвичи и гости столицы по адресу Мерзляковский переулок, дом 15.

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