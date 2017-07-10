Дом-памятник начала XX века выявили в Казани

Казань, , 05:25 — REGNUM

Министр культуры Татарии Айрат Сибагатуллин своим приказом включил в единый госреестр объектов культурного наследия вновь выявленный памятник истории, архитектуры и градостроительства муниципального значения. «Доходный дом Терпигоревых» расположен на улице Ульянова-Ленина, 65/1, и относится к 1903−1905 гг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Для здания-памятника были установлены границы и режимы использования. Объект разрешено использовать под цели здравоохранения, образования, социальное и бытовое обслуживание, магазины, банки и гостиницы. Кроме того, на здании разрешается размещать вывески. Но на всё это теперь необходимо предварительное разрешение исполкома Казани.

Под запрет в границах памятника попали земляные, строительные и мелиоративные работы, а также строительство объектов, установка киосков и захламление территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тем временем в Казани вокруг другого здания-памятника разворачивается скандал. 24 июля в Арбитражном суде республики пройдут слушания по иску министерства культуры республики к ООО «Дом на Проломной». Ведомство пытается изъять из собственности два здания, входящих в реестр объектов культурного наследия, а также участки под ними.

Если суд удовлетворит требования истца, то оба здания-памятника после изъятия будут проданы с публичных торгов с заключением охранных обязательств. Речь идёт о следующих объектах: «Дом В.И.Щетинкина, начало ХIХ в., построен в 1856—1857 гг.» и «Дом В.И. Щетинкина, 1841−1844 г.г.». Они стоят на улице Баумана рядом друг с другом.

Напомним, в апреле 2017 года Минкульт РТ уже пытался подать подобный иск, но своевременно не устранил недочёты и он был возвращён истцу без рассмотрения. Свои требования в обоих исках министерство обосновало тем, что собственник не соблюдает закон об охране культурного наследия и объекты приходят в аварийное состояние.

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По данным министерства культуры республики, в регионе насчитывается более 450 различных объектов культурного наследия.