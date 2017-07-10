Тысячи автомобилистов не могут самостоятельно покинуть парковку «Нашествия»

Тверь, , 01:09 — REGNUM К эвакуации завязших в дождевой грязи автомобилей участников и гостей ежегодного рок-фестиваля «Нашествие» привлечены сотрудники МЧС и местные власти. Помощь оказывают также волонтеры на джипах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области Наталью Козыреву.

В результате дождливых дней размещенные на грунте парковки фестиваля размокли и покрылись грязевым месивом, из-за чего несколько тысяч автомобилей не могут выбраться с фестиваля самостоятельно.

«С 8 июля работаем здесь в круглосуточном режиме. Задействовано около пятидесяти единиц техники: трактора, пожарные машины на шасси высокой проходимости, привезли гусеничный снегоболотоход», — рассказала представитель МЧС.

По словам Козыревой, к настоящему времени удалось эвакуировать порядка четырех тысяч машин, еще около шести тысяч остаются пленниками грязевых парковок.

Сотрудники МЧС не только буксируют завязший в грязи транспорт, но и помогают автомобилистам в оказании мелкого ремонта, инвалидов на колясках доставляют к автобусам. Работающая на месте полиция, следит за тем, чтобы оказываемая помощь проводилась бесплатно.

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Напомним, ежегодный рок-фестиваль «Нашествие» проходит в этом году 7−9 июля в Тверской области в районе поселка Большое Завидово. В этом году испытанием для гостей фестиваля стали холодная погода и дожди.