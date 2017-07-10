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Джеймс Стюарт — «национальное сокровище США»

Культура

2 июля 2017 года исполнилось 20 лет с того дня, как покинул этот мир знаменитый американский актер Джеймс Стюарт

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Джеймс Стюарт — «национальное сокровище США»
Цитата из х/ф «Эта прекрасная жизнь». Реж. Фрэнк Капра. 1946. США
Примерный семьянин

Людмила Лис, 10 июля 2017, 10:55 — REGNUM  2 июля 2017 года исполнилось 20 лет с того дня, как покинул этот мир знаменитый американский актер Джеймс Стюарт, чьи элегантность, интеллигентность и добродушие гарантировали ему почетное место в золотой эпохе Голливуда. Он был одним из самых любимых публикой актеров. Джеймс Стюарт специализировался на воплощении образа американского идеала — честного и примерного семьянина с глубоко сидящим внутри чувством протестантской этики и демократии. Такими были, например, отличающиеся особым оптимизмом персонажи в фильмах «Мистер Смит едет в Вашингтон» (1939) и «Эта прекрасная жизнь» (1946) режиссера Фрэнка Капры.

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Цитата из х/ф «Мистер Смит едет в Вашингтон». Реж. Фрэнк Капра. 1939. США

В последнем он исполнял роль типичного провинциального предпринимателя, которого привел к краю гибели экономический кризис.

Человек думает о самоубийстве, но события происходят в Рождество, когда так вероятна помощь ангела-хранителя. Дружелюбие и понимание друзей и соседей задают новый вектор развития этой непростой ситуации. Стюарт говорил, что эта Рождественская классическая картина всю жизнь оставалась его любимой.

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Бригадный генерал Стюарт в парадном облачении. 1960-е
Бригадный генерал Стюарт в парадном облачении. 1960-е

Сын железнодорожных трейдеров, Джеймс Мэйтленд Стюарт родился 20 мая 1908 года в штате Индиана (США). В школе он увлекался американским футболом и хорошо играл на аккордеоне. Ему нравилось показывать фокусы, склеивать макеты самолетов и делать механические чертежи, он мечтал стать пилотом, но отказался от своей детской мечты, проявив послушание, когда его отец посоветовал ему поступить в Принстонский университет.

Учась на архитектора, он не забывал о своих увлечениях музыкальными кружками и театром. Будучи студентом, он и познакомился с режиссером Джошуа Логаном, который предложил ему вступить в театральную труппу, а там уже состоял Генри Фонда, впоследствии ставший его лучшим другом. Вскоре оба переехали в Нью-Йорк, где постепенно стали прокладывать себе путь к Бродвею.

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Джеймс Стюарт
Цитата из х/ф «Убийство человека». Реж. Тим Уилан. 1935. США
Джеймс Стюарт

Одна из первых его поклонниц, известный театральный критик Хедда Хопер устроила ему просмотр в Метро Голден Майер. Он дебютировал на большом экране вместе с Трейси Спенсером в фильме Тима Уэлана «Убийство человека» (1935). Это и положило начало его длившейся почти 60 лет карьере, в которой было около сотни ролей.

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Артисты
Цитата из х/ф «Рожденная танцевать». Реж. Рой Дель Рут. 1936. США
Артисты

Его природная робость и скромность не очень помогали ему поначалу, так как никто не знал, что делать с этим худым, неуклюжим и долговязым (его рост был 190 см), неторопливо говорящим в нос актером, но позднее ему удалось использовать эти черты для перевоплощения в героев самых разных фильмов. Он продемонстрировал свои вокальные и танцевальные способности в кинокартине «Рожденная танцевать» (1936) с Элинор Пауэлл, а также утвердил свои комические навыки в «С собой не унесешь» (1938). Капра постоянно говорил, что с Джеймсом Стюартом работать одно удовольствие, так как тот схватывал все на лету и не требовал объяснять, что должен делать его персонаж .

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Цитата из х/ф «Мистер Хоббс берет выходной». Реж. Генри Костер. 1963. США

Стюарт пять раз был номинирован на «Оскар» и дважды одержал победу. Он получил приз за лучшую главную роль в классической комедии «Филадельфийские истории» (1940) и Почетную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе в 1980-м. Кроме того, его имя значится среди лауреатов престижной Голливудской премии Сесиля Б. де Милля в 1965 году; на кинофестивале в Сан-Себастьяне он получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Хичкока «Головокружение» (1958); также его трофеем стал Серебряный Медведь на Берлинале за «Мистер Хоббс берет выходной» в 1963 году, ранее, в 1959 году, он получил Кубок Вольпи на кинофестивале в Венеции за «Анатомию убийства» режиссера Отто Премингера.

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Разговор
Цитата из х/ф «Роковой шторм». Реж. Фрэнк Борзеги. 1940. США
Разговор

Он снялся в фильме «Роковой шторм» (1940) — это была одна из немногих лент, которая осуждала нацистов до того, как США вступили в войну. Его дед принимал участие в войне Алой и Белой розы, а отец в воевал в Первой мировой войне. Стюарт решил последовать семейным традициям и записался добровольцем в армию. Он был пилотом ВВС США во время Второй мировой войны. Стюарт принял участие в 20 операциях и был награжден Крестом ВВС — одной из главных наград в США. В 1959 году президент Эйзенхауэр присвоил ему звание генерала воздушной бригады, после чего Стюарт стал актером, имеющим самый высокий военный чин.

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Полковник Джеймс Стюарт награждается Французским Военным Крестом, февраль. 1945
Полковник Джеймс Стюарт награждается Французским Военным Крестом, февраль. 1945

По правде, он был очень храбрым человеком, он продолжал играть с жизнью, когда уже был кинозвездой и не был обязан принимать участие в войне, которая проходила так далеко от его дома. Встав в боевой строй, он сразу же отказался быть лицом пропагандистских мероприятий, как это делали другие звезды Голливуда.

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Цитата из х/ф «Винчестер 73». Реж. Энтони Манн. 1950. США

После окончания войны, в конце 40-х годов, его карьера стала более разнообразной. Он играл детективов, ковбоев, судей, адвокатов, невиновных обвиняемых и сделался одним из любимых актеров Альфреда Хичкока, который увидел в нем актера, идеально подходящего на роль обычных рядовых граждан, которые превращались в героев, преодолевая трудности. Достаточно вспомнить фильмы «Веревка» (1948), где первые 10 минут сняты одним кадром; «Окно во двор» (1954); «Человек, который слишком много знал» (1956) или «Головокружение» (1958). Его образ принял более глубокий эмоциональный характер, обнаружив темные стороны, чем не преминул воспользоваться режиссер Энтони Манн в вестернах «Винчестер 73» (1950), «Обнаженная шпора» (1952), «Далекий край» (1954 г.), «Человек из Ларами» (1955) и других.

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Джеймс Стюарт получает награду киноакадемии. 1941
Джеймс Стюарт получает награду киноакадемии. 1941

Фрэнк Капра говорил о нем: «Лучше, чем хорошая игра, — это отсутствие игры, когда актер исчезает, — и на экране появляется человек из плоти и крови, человек, который сразу может заинтересовать аудиторию. Джеймс Стюарт — это один из немногих, способных достичь такого уровня». В течение 60-х и 70-х годов Стюарт активно снимался. В тот период вышли фильмы «Полет Феникса» (1965), «Шенандоа» (1965), «Аэропорт 77» (1977).

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Цитата из х/ф «Самый меткий». Реж. Дон Сигел. 1976. США

Его последняя большая роль была вместе с его другом Джоном Уэйном в фильме «Самый меткий» (1976) режиссера Дона Сигела. В конце своей карьеры он снимался в более простых постановках, принял участие в популярном сериале «Север и Юг» с Патриком Суэйзи и ушел из мира шоу-бизнеса в 1991 году.

Стюарт имел репутацию ловеласа, — говорили, что он сумел обольстить таких актрис, как Ивонн Де Карло, Кэрол Ломбард, Джин Харлоу, Джоан Кроуфорд, Норма Ширер, Оливия де Хэвилленд, Лана Тернер, Марлен Дитрих, Элинор Пауэлл и Лоретта Янг. Но единственной, кому удалось доставить его к алтарю, была модель Глориа Хэтрик Маклин. Свадьба состоялась в 1949 году, когда Джимми был 41 год.

У них родились дочери-близнецы, и он принял двух других детей Маклин от предыдущего брака. Они состояли в браке до смерти жены в 1994 году. С этого момента он пребывал в уединении, не в силах преодолеть состояние транса, и практически не выходил из дома, вплоть до своей смерти 2 июля 1997 года, которая произошла из-за остановки сердца вследствие легочной тромбоэмболии. Ему было 89 лет.

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Джеймс Стюарт в 1981 году
Джеймс Стюарт в 1981 году

Отдаленный от жизненных встрясок, которые происходили со многими его коллегами, Джимми наслаждался тихим и спокойным существованием и считался довольно успешным человеком. Обладающий прекрасным чувством юмора, будучи очень чувствительным, он имел много друзей и был всеми любим. «Джимми прожил прекрасную жизнь», — сказала его подруга Дорис Дэй после его смерти.

Президент США Билл Клинтон на похоронах со своей стороны заметил, что США потеряли в лице Стюарта «национальное сокровище». И то, что Джимми доказал, что он настоящий человек, как на экране, так и вне его. Герой простой и обаятельный, он умел очаровывать как своих соотечественников, так и любителей хорошего кино во всем мире.

regnum author Людмила Лис
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