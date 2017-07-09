Работы Глазунова отличала любовь к истории и культуре России — Володин

Москва, , 18:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Ильи Глазунова.

Уход из жизни основателя и ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народного художника СССР Ильи Глазунова — огромная потеря для нашей страны, отметил Володин. Выдающийся живописец, посвятивший всю свою жизнь изобразительному искусству, Глазунов внес огромный вклад в развитие отечественной художественной школы.

«Его работы всегда отличали искренняя любовь к истории и культуре России, высокий профессионализм и верность традициям русского реализма», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Как сообщало ранее, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, художник Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни от сердечной недостаточности.

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