Фильм российского режиссёра получил «Большую премию» в Карловых Варах

Прага, , 07:27 — REGNUM Фильм российского режиссёра Александра Ханта получил «Большую премию» международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Хант получил приз за фильм «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» в конкурсной секции «К Востоку от Запада». Главные роли в картине исполнили Алексей Серебряков и Евгений Ткачук.

«Мы, творческая группа, не ожидали такого успеха, он здорово стимулирует на новое творчество», — отметил Хант.

Приз за лучшую мужскую роль получил актёр Александр Яценко («Аритмия»).

Фестиваль проходил в Чехии с 30 июня по 8 июля.