Фильм российского режиссёра получил «Большую премию» в Карловых Варах

Прага, 9 июля 2017, 07:27 — REGNUM Фильм российского режиссёра Александра Ханта получил «Большую премию» международного кинофестиваля в Карловых Варах.Хант получил приз за фильм «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» в конкурсной секции «К Востоку от Запада». Главные роли в картине исполнили Алексей Серебряков и Евгений Ткачук.
«Мы, творческая группа, не ожидали такого успеха, он здорово стимулирует на новое творчество», — отметил Хант.
Приз за лучшую мужскую роль получил актёр Александр Яценко («Аритмия»).
Фестиваль проходил в Чехии с 30 июня по 8 июля.