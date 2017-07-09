В воскресенье будет определен победитель на выборах президента «Нашествия»

Тверь, , 03:05 — REGNUM В Большом Завидове Тверской области проходит фестиваль рок-музыки «Нашествие».

Среди прочих мероприятий — выборы президента фестиваля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента фестиваля проводятся в три этапа. Первый этап прошел с 21 по 25 июня. Каждый желающий мог выдвинуть кандидатуру любого музыканта на выборы президента «Нашествия», воспользовавшись специальной формой на сайте одной из музыкальных радиостанций.

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Второй этап — праймериз — прошел с 26 июня по 2 июля 2017 года, в голосовании принял участие 51 кандидат. Каждый желающий мог проголосовать только один раз, за любую кандидатуру любого музыканта.

Третий этап выборов проходит с 7 июля по 9 июля на избирательном участке в специальном шатре на поле фестиваля в Большом Завидове.

Президента «Нашествия» выбирают впервые. Какие функции будут возложены на президента, пока не совсем понятно. Удостоверение победителю в воскресенье, 9 июля, вручит лично глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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